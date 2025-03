Vittorio Sgarbi, come sta? La rivelazione della figlia: “Oggi per la prima volta…”

27 marzo 2025 a

a

a

Vittorio Sgarbi sta «molto male» ma «da oggi ha accettato di mangiare». A dirlo è stata la figlia del critico d’arte, Evelina, ospite della puntata di oggi de ’La Volta Buona’, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1. Rispondendo a Balivo su come avesse trovato il padre, al quale ha fatto visita questa mattina al policlinico Gemelli dove è ricoverato, Evelina Sgarbi ha detto: «Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… è stato, devo dire, abbastanza pesante. È come dicono, effettivamente, come dicono i giornali, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti. Mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare. Questo l’ho visto con i miei occhi, perché prima non avevo visto. Quindi so che oggi ha voluto lui, proprio… lo ha chiesto proprio lui», ha concluso.

Vittorio Sgarbi è ricoverato già da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte ha confessato recentemente di soffrire di depressione, 10 anni fa ha avuto un’ischemia cardiaca con un intervento e un ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Modena.