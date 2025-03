Corona punge Berlinguer: "Sempre più bella. Qualche lifting?". Come replica lei

26 marzo 2025 a

Un inizio frizzante a "È sempre Cartabianca". Bianca Berlinguer, dopo aver presentato gli ospiti della puntata, ha chiamato in causa il suo interlocutore preferito Mauro Corona e ha dato avvio a un botta e risposta esplosivo. "Come va? Ho sentito che si lamentava. Di che si stava lamentando con i tecnici?", ha chiesto la conduttrice al saggista. "No, no. Non mi sono lamentato. Ho detto che finalmente non c'era un ritorno. Non mi lamento più ormai", ha replicato. Lo scambio di battute tra i due si è poi spostato su un tema che ha suscitato l'ilarità dei telespettatori. "È di un'eleganza con quel completo azzurro, turchese", ha scandito Corona per fare i complimenti a Berlinguer.

"No, no. Azzurro, azzurrino. Non è turchese", ha replicato la conduttrice. "Lei è sempre più bella. O si fa il lifting...", ha ribattuto l'alpinista. "È un po' difficile che me lo possa fare. Tutte le settimane sono qui", ha risposto Berlinguer sorridendo. "Parlo sul serio. Il mio amico, un chirurgo estetico, voleva tirarmi su gli occhi perché ho le borse. Favoloso. Mi ha detto 'Se la Bianchina vuole una punturina'. Glielo fa gratis", ha continuato il saggista. "Magari me lo faccio a Roma", ha scherzato la giornalista. Poi, quando Berlinguer gli ha chiesto conto dei resti dei suoi lavori di scultore addosso, ha aggiunto: "Sono pieno di trucioli. Il legno è vita per me, tranne la cassa da morto. Non mi sono truccato, pulito come lei".