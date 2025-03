Prodi, il video che azzera i dubbi. La reazione di Giannini in diretta: "L'età..."

26 marzo 2025 a

Un dietrofront obbligato davanti all'evidenza. A DiMartedì vanno in onda le immagini che spazzano via, una volta per tutte, ogni dubbio: Romano Prodi non ha messo paternalisticamente un mano sulla spalla della giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefice, come ha sostenuto. Ma le ha afferrato una ciocca di capelli come peraltro denunciato dalla stessa cronista, nel silenzio della sinistra. Il conduttore di La7 Giovanni Floris manda in onda le immagini esclusive e invita Massimo Giannini a commentarle. L'editorialista di Repubblica in precedenza aveva difeso a spada tratta il fondatore dell'Ulivo parlando della sua reazione alle domande sul Manifesto di Ventotene “una lezione al giornalismo di regime”. Ma ora c'è la pistola fumante. "È stato un gesto sgradevole, non doveva farlo”, afferma Giannini.

Ma perché lo ha fatto? “Io penso che questo derivi anche dalla sua età intanto. Prodi è comunque un professore di 85 anni abituato a un certo paternalismo e in qualche caso a una buona dose di pedagogismo", afferma il giornalista. Che prova comunque a ridimensionare l'accaduto: "Non c’è stata violenza in quell’atto ma con un giornalista non lo devi fare, non c’è niente da fare”.