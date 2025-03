Paolo Bonolis: "Cosa penso del governo Meloni", allo scoperto da Bianca Berlinguer

Alice Antico 26 marzo 2025 a

Durante la puntata di martedì 25 marzo di ”È sempre Cartabianca" su Rete 4, Paolo Bonolis è stato il super ospite di Bianca Berlinguer. Interessante è stato vedere il conduttore in veste di ospite, come raramente succede, e prodursi in argomentazioni riguardo la politica, la situazione in Ucraina e , dulcis in fundo, l’operato del governo Meloni.

"La politica va seguita. Il problema è che credo, attualmente, che sia la politica che ci segue”, ha esordito Bonolis. E quando la Berlinguer gli ha chiesto di Donald Trump, lui ha risposto: "Se mi preoccupa? La realtà è che ci sono questi signorini attualmente di cui si parla, come Trump, Putin, Orban, Xi e Netanyahu… tutte persone settantenni, se non sbaglio, che credo politicamente stiano facendo questo ‘canto del cigno‘. Peccato che ne paghiamo dazio tutti quanti". Al contrario, il conduttore ha espresso il suo rispetto per l’attuale governo Meloni: “Io ho sempre molto rispetto per il governo, qualunque esso sia. Ho avuto rispetto per Prodi e Conte… Sono persone alle quali devi guardare con fiducia”, ha dichiarato. “Non penso ci siano governanti che non si adoperino se non per cercare di mitigare e smussare le difficoltà di un Paese. Poi ci sono quelli che ci riescono e quelli che ci riescono meno…”, ha continuato poi.

In ultimo, ma non per importanza, la Berlinguer ha toccato il tema dell’ipotetico riarmo dell'Europa, nei confronti del quali Bonolis si è espressamente mostrato critico. “Non mi convince. Un riarmo per non dover fare la guerra mi sembra un po’ un ossimoro”, ha detto. E poi ha concluso con una speranza: “L’Europa per me è un concetto strano: sarebbe un concetto bellissimo se fosse concreto. Vedo un’Europa solo geograficamente parlando".