Prodi e il "femminismo a fasi alterne" di Serracchiani: "Pazienza di Giobbe"

26 marzo 2025 a

La pazienza di Giobbe, quella cioè del personaggio biblico a cui Dio tolse tutti i suoi beni e i figli per verificare la sua devozione, con l'affaire Romano Prodi c'entra poco. Eppure è proprio a un'idea di indulgenza smodata che si è aggrappata la deputata del Partito Democratico Debora Serracchiani. Ospite a L'aria che tira, il talk-show di politica e di attualità di La7, l'ex parlamentare europea è stata interrogata dal conduttore David Parenzo sulla reazione incontrollata dell'ex premier alla domanda sul Manifesto di Ventotene posta dalla giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici. "Il gesto sarà anche stato inopportuno", ha premesso Serracchiani riferendosi alla tirata di capelli firmata Prodi ai danni dell'inviata della trasmissione di Rete 4. "Credo che ne sia dispiaciuto, però non gli si può chiedere neanche la pazienza di Giobbe. Mi permetto di dire: non esageriamo", ha scandito la deputata Dem.

Prodi nega l'evidenza: "Era affetto", poi la frase sibillina. E ora è bufera

Il video dell'intervento di Debora Serracchiani è stato presto lanciato in rete e sui social network, dove gli utenti hanno riversato le loro accese reazioni. Oltre al fatto che gli esponenti di sinistra abbiano spesso due pesi e due misure, a colpire è il fatto che Prodi, anche di fronte all'evidenza, non si sia sentito in dovere di scusarsi e che sia, al contrario, rimasto in silenzio. "È bellissimo il femminismo a corrente alternata... Se tocca a Prodi non vale...", "Eccolo il femminismo a fasi alterne", "I distinguo della sinistra e la loro ipocrisia", "Dispiaciuto? Infatti si è barricato dietro alla menzogna della toccata di spalla, per poi non parlare più dopo l’uscita dei nuovi filmati": sono questi alcuni dei commenti apparsi su X. E ancora: "Il doppio standard della sinistra è imbarazzante" o "La Serracchiani è troppo divertente" con tanto di breve filmato che ritrae Paola Cortellesi che fa il gesto di chi si arrampica sugli specchi.