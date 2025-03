4disera, Sallusti lancia l'allarme sui dazi: "Rischiamo di farci male da soli"

25 marzo 2025 a

Dazi, Alessandro Sallusti lancia l'allarme sulla guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Il direttore de Il Giornale è stato ospite nella puntata di 4 di sera del 25 marzo e ha contestato l'ipotesi europea di reagire attraverso dazi uguali e contrari.

Trump vuole dividere l'UE con i dazi?

Alessandro Sallusti: "Non è il momento di farsi prendere dal panico né dallo spirito di vendetta"



Ora a #4DISERA IN DIRETTA SU #rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/iOfSHchyEx — 4 di sera (@4disera) March 25, 2025

"Non penso che noi abbiamo tante armi. Faremmo come quello che, per far dispetto alla moglie, si taglia gli attributi. Se mettiamo dazi uguali e contrari sui prodotti americani, essendo noi importatori di prodotti americani che ci servono anche per costruire le nostre cose, Con una risposta istintiva e rabbiosa, rischiamo di danneggiare ancora di più le aziende italiane".