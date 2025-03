4 di Sera, Senaldi smaschera “Una piazza per l'Europa”: volete la pace o la guerra?

15 marzo 2025 a

“Una piazza per l’Europa” è stata la manifestazione andata in scena a Roma dopo l’appello lanciato da Michele Serra su Repubblica. Ma sul tema delle armi e del conflitto tra Mosca e Kiev resta qualche ambiguità, portata alla luce da Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Il giornalista è infatti ospite della puntata di 4 di Sera Weekend, il programma televisivo del fine settimana di Rete4 condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti: “Gli Usa di Donald Trump stanno provando a fare una tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Non si sa però se la piazza che si è vista oggi a piazza del Popolo a Roma è a favore o contro la tregua, non si sa l'Italia cosa pensa, non si sa chi c'era in piazza, se erano a favore della guerra o a favore della pace. Io vorrei fare a Scurati e a questa gente qui una domanda. ‘Ma voi volete la pace, volete la guerra?’. Perché loro, quello che non sono, sono bravissimi a dirlo, ma quello che sono manca”.