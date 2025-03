Cerno a Quarta Repubblica: ecco "il vero Prodi" e quella sinistra "che fa la morale"

24 marzo 2025 a

Se si osserva il Romano Prodi "pubblico", non si intuisce il suo "temperamento forte". A dirlo il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, ospite a Quarta Repubblica insieme a Stefano Cappellini e Lavinia Orefici, la giornalista del talk-show condotto da Nicola Porro alla quale l'ex premier ha risposto in maniera sgarbata e tirato una ciocca di capelli. Chi conosce bene la sinistra, ha spiegato Cerno, "sa che è facile prendersela e inca**arsi". Il problema, però, è che Prodi "l'ha fatto pubblicamente, ha capito di aver sbagliato e ha mentito, sperando che non vi fosse la prova". Il video, mostrato anche nel corso della puntata di stasera, invece mostra bene il gesto e riprende i capelli di Orefici nella mano di Prodi.

Prodi "difende una sinistra che ci fa la morale dalla mattina alla sera su quali parole bisogna usare, che mette gli asterischi, che cambia le vocali". Ciò che ci si aspettava dall'ex premier, dopo la reazione mossa dall'ira, era una scusa "con o senza asterisco". Invece questo non è accaduto. Al contrario, l'ex premier "ha mostrato un altro aspetto del suo carattere e cioè ha chiamato alle armi i grandi intellettuali di sinistra". La vera domanda, secondo il direttore de Il Tempo, è: "Perché ha mentito?". Questa tirata di capelli "è gravissima. Il var è gravissimo". Orefici "non è stata riconosciuta come donna perché non è la donna che si comporta come vuole quella parte politica", ha concluso Cerno.