Prodi, quello dei capelli "un gesto da osteria". Feltri: "Fuori da ogni logica"

Un gesto giustificabile "in un'osteria". Così Vittorio Feltri ha commentato la reazione di Romano Prodi che, alla domanda della giornalista Lavinia Orefici sul Manifesto di Ventotene, ha reagito tirando una ciocca di capelli dell'inviata. "Questo signore", ha detto il direttore editoriale de Il Giornale, "si è un po' opacizzato e vi spiego perché". Lo ha fatto nell'ultimo video pubblicato sulle pagine social de Il Giornale. "Mentre una giornalista lo intervistava e quindi gli poneva delle domande, si è infuriato per una domanda e ha strattonato la ragazza, la giornalista", ha riassunto Feltri per i follower e i frequentatori del web tutti.

Prodi smentito dal nuovo video. Cosa fa ai capelli della giornalista: la verità | GUARDA

Una mossa, quella di Prodi, "che forse si può giustificare in un'osteria, in famiglia", ha continuato. Che un ex Presidente del Consiglio intervistato "strattoni l'intervistatrice", ha tuonato, "mi sembra veramente una cosa fuori da ogni logica". Il segnale, per il direttore editoriale de Il Giornale, "è molto chiaro": Prodi "dovrebbe rassegnarsi e chiudersi in casa con le pantofole, con una bella barretta, starsene nel buono, tranquillo, guardare la televisione", ha proseguito, per poi aggiungere: "Può anche leggere i giornali perché almeno fino lì non è richiesta un'intelligenza così lucida". "Quando l'ira prevale sulla ragione, vuol dire che qualcosa si è rotto", ha concluso.