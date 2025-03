Selvaggia Lucarelli, la domanda sulla ristoratrice Pedretti e la dura reazione

20 marzo 2025 a

Un battibecco che è diventato virale, in poco tempo, sui social. Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le stelle, molto attiva sui social, prende parte alla presentazione del libro di Serena Mazzini, "Il lato oscuro dei social network" (l'evento si tiene presso la Mondadori di piazza Duomo). Ma in queste ore circola un video che mostra un inviato di Welcome To Favelas - come racconta Milano Today - che chiede cosa ne pensasse del caso della ristoratrice Giovanna Pedretti.

Una domanda che, sicuramente, non era molto in linea con la presentazione del libro e che ha mandato su tutte le furie Lucarelli, che lo mette in riga dicendo di essere stanca di essere perseguitata e "stalkerizzata" da questa storia. Giovanna Pedretti è la ristoratrice che si è uccisa dopo la gogna social. Dopo la sua morte era stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, che è stato archiviato. Dopo la morte di Pedretti il dito è stato puntato, ingiustamente, contro Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli, che avevano trattato la vicenda sui social.

Dopo le indagini tutto è stato archiviato ed è emerso che è stato esercitato il diritto di cronaca e critica. In questo contesto, è avvenuto il botta e risposta durante la presentazione del libro. Lucarellli si è detta stanca di essere perseguitata per questa storia e ha troncato subito il dialogo per non togliere attenzione dal libro e dalla sua autrice. L’altro ha protestato per il trattamento ricevuto con il pubblico che ha preso le difese di Lucarelli.