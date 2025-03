Eleonora Giorgi, la rivelazione di Clizia Incorvaia: la promessa e le ultime parole

Alice Antico 20 marzo 2025 a

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto profondo nella vita di Clizia Incorvaia, nuora dell'attrice e moglie di Paolo Ciavarro. In un'intervista a “Gente”, l’Incorvaia ha raccontato dell’intenso rapporto che la legava alla madre di suo marito: "Eleonora e io eravamo amiche, complici. Ha sempre tifato per me, sin dalla prima ora. Mi ripeteva che l'avevo incuriosita ancor prima che Paolo e io ci incontrassimo nella casa del GF Vip, nel 2020. Diceva che noi due avevamo affinità: la ricerca della bellezza, per esempio, in un libro, in un'opera d'arte, nel linguaggio, in un abito. E poi ci accomunava un certo candore di fondo, l'amore per la moda. Lei, infatti, mi incoraggiava a portare avanti questa mia grande passione". La Incorvaia, madre di Gabriele (3 anni) avuto con Ciavarro e di Nina (9 anni) nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, ha trovato nella Giorgi non solo una suocera ma una vera confidente.

"Mi infondeva calma”, ha raccontato Clizia, “E con il suo fare materno e saggio, teneva a bada la mia parte più irruenta”. “Mia suocera mi ha fatta crescere, mi ha offerto spunti per riflettere, migliorare. E' stata un'ottima madre per i figli, Andrea e Paolo, una stupenda nonna per Gabry e una presenza preziosa per la mia Nina, tant'è che lei ha scelto in autonomia, di volerla salutare venendo al funerale”, ha continuato.

Poi, il ricordo doloroso del loro ultimo incontro: “L’ultima volta che ci siamo viste, consapevoli che il tempo messo a disposizione della vita si stava esaurendo, Eleonora mi ha detto: 'Adesso ti passo il testimone, ora tocca a te gestire tutto. E' un bell'incarico, lo so'. E ha aggiunto: 'Cercate di non perdervi dietro cose futili, non sprecate istanti preziosi, coltivate ciò che vale davvero come la famiglia, l'amore, la gratitudine verso la vita. Concentratevi sulla felicità, siate felici!!'". Clizia, ad oggi, porta con sé gli insegnamenti di una donna che l'ha accolta nella famiglia con sincero affetto, e racconta una Eleonora Giorgi saggia, amorevole e capace di vedere oltre le apparenze: una vera seconda madre.