Meloni, Bocchino smonta la narrazione della sinistra: "Confusa? Buon capo di governo"

20 marzo 2025 a

a

a

A chi attacca Giorgia Meloni accusandola di strani giochi di equilibrismo Italo Bocchino replica con poche e nette parole. "È semplicemente prudente e diplomatica come un buon capo di governo deve essere", ha scandito a Otto e mezzo, il talk-show di politica e di attualità di La7. "Giorgia Meloni, l'europeista confusa": questo il titolo Lilli Gruber ha scelto per parlare stasera dell'evoluzione della questione Ucraina e dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Più che disorientamento, quella della premier italiana è un'evidente capacità di mediare e di agire concretamente per mettere fine a un conflitto che ha messo in ginocchio l'Europa. Nell' "ottima narrazione" della sinistra, ha fatto notare il direttore editoriale del Secolo d'Italia, "c'è un problema di consenso, che per Meloni è elevatissimo".

Ventotene, Meloni: "Non ho insultato nessuno". La sinistra? "Perso il senso della misura"

L'opposizione "racconta di una Meloni in difficoltà perché è cauta e sta semplicemente dicendo all'Europa: state attenti a un'Europa che si sgancia completamente dal Patto Atlantico". Il motivo? "Sia dal punto di vista militare, di sicurezza internazionale, sia dal punto di vista commerciale, è pericoloso. E parlare di contromisure prima che Trump metta i dazi, secondo me è un errore. Trump deve mettere i dazi, però li rinvia di volta in volta", ha affermato Bocchino. L'attesa è, per il giornalista, necessaria. Meloni "è semplicemente prudente" e il suo obiettivo è "aiutare l'Europa a non rompere con gli Stati Uniti", ha chiosato il direttore editoriale del Secolo d'Italia.