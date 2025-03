Ventotene, Meloni: "Non ho insultato nessuno". La sinistra? "Perso il senso della misura"

20 marzo 2025 a

La polemica non si placa e Giorgia Meloni, che prima di partire per Bruxelles è intervenuta alla Camera e ha scatenato la bagarre delle opposizioni leggendo alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, di certo non si è sottratta alle domande dei giornalisti. Al contrario, con la nettezza di parole che la contraddistingue, la premier ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto conto delle parole pronunciate. "Sono rimasta sconvolta dalla reazione che ho visto ieri, con parlamentari della Repubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo con insulti e ingiurie. Penso francamente che la sinistra stia perdendo il senso della misura, penso che stia uscendo fuori un’anima, come posso dire, illiberale nostalgica, penso che fosse una reazione assolutamente, totalmente, scomposta", ha dichiarato a margine dei lavori del Consiglio europeo.

Rivendicando il suo pensiero la scelta di leggere alcuni passi del Manifesto di Ventotene, la premier ha fatto chiarezza: "Non ho insultato nessuno e quella che è stata insultata attualmente sono stata io e ampiamente". "Mi pare che ci sia una sinistra che ha oggettivamente delle difficoltà a confrontarsi con le idee degli altri. Io non ho difficoltà a confrontarmi con le idee degli altri, ma sono molto convinta delle mie, le rivendico, e penso che questa sia la base della democrazia. Il problema credo che ce l’abbiano altri", ha tuonato Meloni. Quanto alla scelta dell'Unione europea di confermare il sostegno all'Ucraina, Meloni si è detta a favore di una "pace giusta e duratura" e riconosciuto, in questo avvicinamento alle trattative tra Valdimir Putin e Volodymyr Zelensky, "gli sforzi americani". La premier, inoltre, ha riferito che si recherà alla Casa Bianca, negli Stati Uniti, ma che la data non è ancora stata fissata.