Europa, Rampini: "Farà due salti di qualità grazie a Trump". Ecco quali

Al termine di una telefonata della durata di quasi tre ore con Donald Trump, Vladimir Putin ha accettato ieri di sospendere per trenta giorni i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche ucraine e ne ha dato "subito l'ordine all'esercito russo". Nel Vecchio Continente, intanto, è emersa da più fronti una nuova linea per un impegno maggiore in investimenti per la Difesa sfociato nel piano “ReArm Europe”, proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyene e che ha già incassato il via libera del Parlamento europeo. Del nuovo scenario geopolitico si è discusso a In altre parole, il programma di politica e di attualità condotto da Massimo Gramellini. A prendere la parola è stato Federico Rampini.

"Non è vero che bisogna riarmare l'Europa, non è vero che arsenali importanti funzionino da deterrenti. L'Europa in questo momento è sul punto di fare due salti di qualità per merito di Donald Trump", ha detto per iniziare l'editorialista del Corriere della Sera. Progressi, quelli portati a casa, "che erano necessari da molto tempo", ha puntualizzato il giornalista. Il primo "è quello della Difesa comune"; il secondo, di cui in Italia si parla pochissimo, "è la svolta tedesca contro l'austerity". "Se il futuro cancelliere tedesco Merz fa quello che dice di voler fare, la Germania cambierebbe modello di sviluppo e l'Europa non avrebbe più bisogno di farsi trainare dalla locomotiva americana. Avrebbe una locomotiva in casa: la Germania", ha aggiunto Rampini.