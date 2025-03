La contro-Piazza di Rizzo: “Basta con la sottomissione all'Europa dei carri armati. Serra fa rima con guerra”

15 marzo 2025 a

Contro il Riarmo. No all’Unione Europea con l’elmetto. Per la sovranità e la Pace. Marco Rizzo ha organizzato la manifestazione contro la guerra che si è tenuta oggi a Bocca della Verità, in contemporanea e in netta opposizione alla mobilitazione pro UE indetta da Michele Serra e da la Repubblica. «Davanti a migliaia di persone la manifestazione di Marco Rizzo e Francesco Toscano alla Bocca della Verità ha alzato il livello della polemica contro la piazza di Serra che fa rima con Guerra», quanto fa sapere l’ufficio stampa di Rizzo, di Democrazia Sovrana e Popolare.

«Gli attori, le majorettes, i sindacalisti ormai non dissimili dal ruolo degli attori hanno avuto la chiamata dell’europeismo guerrafondaio e si sono messi sull’attenti, oggi questa loro sottomissione all’Europa dei carri armati è in diretta a reti unificate, con l’intera televisione, pubblica e privata al loro servizio. Vogliono la guerra per salvare i loro posti. Loro sono i globalisti, stanno con la finanza, noi con il popolo italiano», ha spiegato Rizzo. «La nostra manifestazione - ha sottolineato ancora - è stata oscurata totalmente. Ma noi rappresentiamo la maggioranza del popolo italiano che vuole la Pace e non vuole la guerra. E sappiamo benissimo che la spesa per le armi oltre a produrre concretamente il rischio di una guerra termonucleare, rappresenta uno sviluppo contro i popoli. Ogni miliardo speso per le armi toglie ospedali, trasporti pubblici, pensioni ed istruzione. Si tratta di delinquenti che hanno votato una mozione che chiede la guerra e che porterebbe il nostro popolo ad una crisi economica e sociale distruttiva. Sono pazzi, vogliono riconvertire il settore dell’automotive con mezzi militari, con carri armati».