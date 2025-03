Porta a porta, Cerno: ecco la vera strategia di Trump sulla Nato e sulle armi

l'analisi

L'Europa ha iniziato a prendere di petto la questione della guerra in Ucraina e di una strategia per portare Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin a sedersi allo stesso tavolo soprattutto da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca e ha dimostrato di voler riaprire la partita per la pace. E no, non può trattarsi di una semplice coincidenza. È questo il nucleo dell'intervento del direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, che, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, ha spiegato la strategia del presidente degli Stati Uniti rispetto all'Ue e alla Nato. "L'Europa oggi ha una governance che non è riconosciuta dai Paesi con cui deve interloquire. Penso che Trump ci voglia fregare: vuole che ci armiamo, dicendoci che se ne va dalla Nato. Poi, quando siamo armati, dice: 'Non me ne vado più, visto che la Nato la comando io e voi avete le armi'. Quello è il vero pericolo: non che se ne vada, ma che rimanga", ha scandito dallo studio di approfondimento giornalistico di Rai 1.

Secondo Cerno, i metodi di Donald Trump e di Elon Musk, che vengono spesso demonizzati, sono "metodi diplomatici" veri e propri. Qual è il punto? "L'America sta facendo con le cattive quello che Biden e già prima Obama non erano riusciti a fare con le buone. Sono dodici anni che dicono all'Europa che deve riarmarsi, che deve prendersi le sue responsabilità, che deve rinnovare gli armamenti, che deve investire di più. Adesso, con le buone, siamo fermi: non abbiamo fatto niente. Con tre anni di guerra in Ucraina e Biden non abbiamo fatto niente", ha ricordato il direttore de Il Tempo. Ora, "guarda caso, Ursula von der Leyen fa la conferenza stampa su questo. Non sui peli dell'uovo, sul nome del parmigiano, su tutto quello di cui parlavamo prima", ha detto. Quanto a Musk e al suo sistema satellitare Starlink, "ben venga se la reazione è che ne facciamo uno migliore noi. Fino a quando ci hanno detto 'Fate come volete', non abbiamo fatto nulla. Abbiamo cambiato il nome ai formaggi in questa Europa qui che oggi, improvvisamente, parla di guerra e di Starlink", ha concluso.