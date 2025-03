Diciotti Diciannovi Tombola. L'editoriale di Tommaso Cerno

Tommaso Cerno 11 marzo 2025 a

L’Europa apre alla stretta sui clandestini e sul modello Albania immagina accordi con Paesi extra Ue per fermare l’ondata illegale che ci ha messi in ginocchio. E mentre succede questo, in Italia se rapini un gioielliere che si difende indagano il gioielliere, se insegui un delinquente che scappa all’alt processano il poliziotto e se entri illegalmente ma il governo o chicchessia ti ritarda lo sbarco e non ti accoglie col tappeto rosso gli italiani pagano un rimborso. In pratica come nei b&b quando l’annuncio non corrisponde alla camera. Con un problema in più per questa bed and breakfast della clandestinità che si incastra in un’Italia dove un sacco di gente guadagna proprio con l’immigrazione illegale e da quell’orecchio, quello dove sussurrano di chiudere i rubinetti, proprio non ci vuol sentire.

L'Ue apre al modello Albania: hub in Paesi terzi. Solo le toghe remano contro

La mia profezia, che non essendo io un profeta vale quel che vale, ma vedrete che vale, è che il problema che avremo non è la Diciotti ma saranno la Diciannovi, la Ventuni e via contando. Perché adesso che oltre che spendere per accoglierli spendiamo anche per farli aspettare troveranno il modo di fare una class action contro il governo. E avremo fatto tombola.