Otto e mezzo, pure Walter Veltroni gela Elly Schlein: difesa Ue necessaria

10 marzo 2025 a

"Quelle di Giorgia Meloni non sono le idee in cui credo, difficile possa piacermi, ma è la migliore di quello schieramento per valori, programmi e contenuti che esprime; però, non è quello di cui l’Italia ha bisogno". Walter Veltroni a Otto e mezzo su La7 si esprime così sulla premier ma buona parte dell'intervista con Lilli Gruber nella puntata di lunedì 10 marzo verte sulla segretaria del Pd, Elly Schlein. A partire dalle posizioni della leader dem sulla difesa Ue lanciata da Ursula von der Leyen che ha spaccato la sinistra. "Schlein è contraria, mentre i cosiddetti padri nobili da Prodi a Gentiloni a Enrico Letta dicono invece che è necessario in questo momento che l'Europa si riarmi. Lei che ha fondato il Partito Democratico cosa pensa?", chiede la conduttrice. "Sono talmente angosciato da quello che sta accadendo intorno a noi, sono talmente convinto che il mondo abbia invocato una strada molto pericolosa e che l'Europa sia sotto un duplice attacco, sia di tipo politico che economico, che penso che tutto ciò che va nella direzione auspicata da tutti degli Stati Uniti d'Europa va accolto", afferma Veltroni.

La "parola riarmo che ha usato la von der Leyen è sbagliata, però che si debba favorire un sistema di difesa europeo non c'è alcun dubbio e il sistema di difesa europeo deve essere alimentato da risorse che vengono stanziate", argomenta l'ex segretario dem. "Siccome l'Europa in questo momento è presa da una parte da Trump e dall'altra da Putin e l'Europa non dobbiamo sentirci solo noi europei, sono europei anche quelli che stanno al confine con l'Ucraina. Sono europei i polacchi e sono europei tanti dei paesi, per fortuna che sono usciti dall'orbita dell'Unione Sovietica allora, ma perfino la Finlandia e la Svezia vivono in una condizione di preoccupazione perché se oggi si ratifica con quella che viene chiamata pace e che invece può diventare una resa a Putin, si ratifica il diritto di invadere un territorio e poi la diplomazia internazionale dà a questo una copertura, questo apre la strada alla possibilità che avvenga, per questo è necessario un sistema di difesa europea".

Ma Schlein è adeguata a governare? "È adeguato ogni leader che il Pd si sceglie. Ho partecipato alla mattanza dei segretari del Pd con l’onore di essere stato il primo. Quando sei all’opposizione devi prepararti all’ipotesi di governare un domani e Schlein ha l’intelligenza e tutti gli strumenti per farlo - afferma Veltroni - Guardando al panorama della politica italiana per giudicare l’esperienza dei leader, oggi non vedo molti Ciampi, Prodi, Monti o Draghi ma un susseguirsi frenetico di persone come impone la società di oggi". "Il Pd è dato come retrocesso in serie B da sempre e comunque ha oltre il 20% dei consensi, che coi tempi che corrono per la sinistra europea non è poco", conclude Veltroni che vede comunque il bicchiere democratico mezzo pieno...