Ue, Rampini smonta le teorie anti-Trump: "Smantellamento? Ci pensa da sola"

Giornate convulse e scenari poco chiari. I fronti aperti, per quel che riguarda la guerra in Ucraina e una sua possibile conclusione, sono ancora molti. Sul campo di battaglia, la Russia continua ad attaccare il Paese guidato da Volodymyr Zelensky per capitalizzare più terreno possibile e non si appresta a diminuire la potenza dei bombardamenti, ma in ballo c'è anche la nuova partita con l’Europa, con la propaganda di regime che ha alzato il tiro delle minacce dopo che il Consiglio Ue ha approvato il piano per il riarmo proposto da Ursula Von der Leyen. L'obiettivo dell'Unione, stando a quanto dichiarato, è farsi carico della propria sicurezza, rafforzando la Nato e aiutando Kiev. Ma è concretamente possibile? Donald Trump, intanto, ha minacciato sanzioni a Mosca ma si è detto anche fiducioso in merito al comportamento che il numero uno del Cremlino avrà quando gli attori del conflitto si metteranno seduti allo stesso tavolo. Se ne è discusso a 4 di sera Weekend e a mettere i puntini sulle i è stato Federico Rampini.

"Trump vuole passare alla storia come quello che ha terminato la guerra in Ucraina. L'Europa non è in cima ai suoi pensieri o alle sue passioni. Ha una visione disincantata, cinica e talvolta pure sprezzante dell'Unione europea. Non la considera una realtà degna di essere rispettata", ha detto per esordire l'editorialista del Corriere della Sera. Ecco allora che le teorie per cui il presidente Usa starebbe pensando di far crollare l'Unione europea non sono attendibili. "Non persegue un disegno sistematico di divisione, smantellamento dell'Unione europea, anche se pensa che quel compito lo stanno svolgendo già gli europei da soli. Vi assicuro che, stando in America e ascoltando i leader europei che sono andati negli Usa, si capisce che le cose che vanno a dire da Trump sono molto diverse da quelle che dicono a voi. E i titoli dei media europei, che parlano di leader incalzanti nei confronti di Trump, non descrivono il tono e i contenuti che hanno avuto alla Casa Bianca", ha aggiunto Rampini.