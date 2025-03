Ucraina, dopo lo stop agli aiuti Mosca bombarda a tappeto. Trump si sfila dall'Europa

08 marzo 2025 a

La Russia torna a martellare incessantemente l’Ucraina e il bilancio delle vittime è pesante. Gli ultimi attacchi, più difficili da arginare dopo la decisione degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di intelligence e immagini satellitari con Kiev, hanno ucciso almeno 20 persone in varie parti dal Paese, dalla prima linea del fronte nel Donetsk fino all’area di Kharkiv. Una serie di raid che, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dimostrano che «gli obiettivi della Russia sono immutati». Gli ucraini ne parleranno con gli Usa nell’atteso colloquio di martedì in Arabia Saudita. La delegazione, ha fatto sapere Kiev, sarà guidata dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak. Con lui il ministro degli Esteri, Andriy Sybiha, quello della Difesa, Rustem Umerov, e il vice capo dell’ufficio presidenziale, il colonnello Pavlo Palisa. Lunedì sarà lo stesso Zelensky a recarsi nel Paese arabo, per colloqui con il principe ereditario Mohammed bin Salman. «Siamo pienamente impegnati in un dialogo costruttivo e speriamo di discutere e concordare sulle decisioni e i passi necessari», ha detto il leader di Kiev, facendo riferimento al vertice in programma fra le delegazioni ucraina e statunitense. Allo stesso tempo Zelensky ha fatto sapere che nella capitale ucraina si è tenuto un incontro «altamente produttivo» fra diplomatici di Kiev e di Londra. Gli ultimi attacchi russi sull’Ucraina sono secondo l’intelligence britannica «i più potenti del 2025».

Per l’Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, Putin «dimostra di non essere interessato alla pace», occorre quindi «aumentare il sostegno militare» all’Ucraina. Il premier polacco, Donald Tusk, ha invece fatto notare come l’accaduto sia ciò che succede quando qualcuno «tenta di placare i barbari». Un chiaro messaggio nei confronti della politica di dialogo con il Cremlino portata avanti dall’amministrazione Trump. Il presidente americano sarebbe sempre più intenzionato a disimpegnarsi dal suolo europeo. Gli Stati Uniti avrebbero informato gli alleati di voler cessare la partecipazione alla pianificazione delle prossime esercitazioni militari Nato in Europa. Gli Usa mirerebbero a ridurre la presenza militare nel Vecchio continente e a dare priorità alla regione indo-pacifica. Secondo il Telegraph, Trump starebbe valutando la possibilità di ritirare circa 35mila militari in servizio attivo in Germania. Intanto la situazione sul campo per Kiev resta difficile, tanto che secondo indiscrezioni dei media si starebbe considerando il ritiro di 10mila soldati dalla regione russa di Kursk, dove Mosca ha detto di aver riconquistato altri tre villaggi, a causa del rischio di accerchiamento. Le forze armate ucraine hanno comunque bollato come «false» le ricostruzioni secondo cui i russi avrebbero sfondato la linea del fronte. Inoltre Kiev ha fatto sapere di aver bloccato un tentativo di infiltrazione da parte di un gruppo di soldati russi, che aveva provato a penetrare le posizioni ucraine nell’area della città di Sudzha passando tramite un gasdotto.