Meteo, “perturbazione e cambiamento”. Sottocorona, la data che stravolgerà il tempo

Il cambiamento del meteo è dietro l’angolo e Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, snocciola tutti i segnali che portano allo stravolgimento del tempo in questo marzo dalle alte temperature: “Abbiamo vari attori su questo scenario. Le nuvole presenti soprattutto sulla parte sud-occidentale dell'Italia. Qualcuna che è entrata, e questo è un segno, nella zona di alta pressione che c'era, in parte c'è ancora sull'Europa, è in attesa di entrare in scena questa perturbazione. Quanto ci metterà a entrare in scena?”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo, questa nuvolosità dà piogge, soprattutto sulla parte meridionale della Sardegna, anche consistenti, soprattutto molto estese in Sicilia, anche forti localmente, e su parte della Calabria. Quindi questa situazione che prosegue da giorni si intensifica nella giornata di oggi, soprattutto in Sicilia. Sul resto del centro e del sud solo qualche nuvola e al nord forse qualche debolissima precipitazione sulle Alpi occidentali, ma poca cosa. Domani, sabato 8 marzo, questa situazione si attenua, si esaurisce in qualche modo. Restano delle piogge fra Calabria, dove potrebbero essere intense, e Sicilia, ma sulle altre zone si ritorna al livello pioviggini. Però domenica 9 marzo c'è il segno del cambiamento. L'attore, quello che era fuori scena, che stava aspettando, eccolo, dalla Francia, si allarga a tutte le zone di nord-ovest con fenomeni molto abbondanti, quindi è maltempo, vero e proprio, che a inizio settimana poi peggiorerà ancora. Per quello che riguarda domenica, qualche debole pioggia sul resto del nord in Sardegna, ma al centro e al sud in prevalenza sono soltanto nuvole, quindi il peggioramento si affaccia”.

Infine Sottocorona si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Anche al nord vanno su valori alti, tendono a risalire, perché poi, soprattutto dove c'è aria ferma, il sole si fa sentire di più. Un pochino più basse, ovviamente in Sicilia, dove oggi sono previste piogge. La tendenza nelle prossime 24 ore è di leggeri aumenti sulle Isole maggiori, perché domani c'è questo temporaneo miglioramento, sulle Isole si protrarrà, ma insomma è al nord ovest che peggiora, però domani più o meno sulla penisola abbiamo le stesse temperature che abbiamo avuto nei giorni scorsi”.