Ucraina, Zelensky pensa al piano per la pace: "Pronto a lavorare con Trump"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a «lavorare sotto la guida» di Donald Trump per «raggiungere una pace duratura» in Ucraina. «Io e il mio team siamo pronti a lavorare sotto la guida del presidente Trump per raggiungere una pace duratura», ha dichiarato Zelensky su X, assicurando di voler "risolvere le cose" con il suo omologo americano dopo l’acceso confronto alla Casa bianca. Zelensky ha anche proposto «una tregua in cielo» e «in mare» come condizione preliminare per i colloqui di pace.

«Il nostro incontro a Washington, alla Casa Bianca venerdì, non è andato come doveva. È un peccato che sia andata così. È ora di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive». Ha scritto sui social facendo riferimento all’alterco avvenuto con Donald Trump davanti alle telecamere di tutto il mondo. «Apprezziamo molto quanto l’America abbia fatto per aiutare l’Ucraina a mantenere la sua sovranità e indipendenza. E ricordiamo il momento in cui le cose sono cambiate, quando il presidente Trump ha fornito all’Ucraina i Javelin. Gliene siamo grati».