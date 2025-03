4 di Sera, “da Zelensky errore gravissimo con Trump”. Capezzone, perché ha sbagliato tutto

05 marzo 2025 a

Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, figura tra gli ospiti della puntata del 5 marzo di 4 di Sera, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. In studio si dibatte dello scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca: “Chi come me ha difeso Zelensky deve dire che – evidenzia Capezzone - Zelensky ha commesso venerdì un gravissimo errore politico alla Casa Bianca. Se tu vai in un luogo dove devi essere aiutato, dove c'è il presidente del Paese che può essere decisivo per la svolta, tu non fai polemiche, né accetti polemiche. Tu non accendi fuochi, né lasci che altri accendano fuochi. Era per lui decisivo portare a casa il risultato. Guardate, io sono molto arrabbiato per come in Italia si fanno le caricature di Trump”.

"Ripensi il suo assetto. Guerra alla Russia? Ma dai": Cacciari striglia l'Europa

Poi Capezzone si scontra con Luca Sommi sulle azioni intraprese da Giorgia Meloni sulla vicenda: “Non deve stare appresso a Macron come hanno fatto tutti, non deve stare a cuccia di Macron come avete fatto voi per dieci anni. Hai capito come funziona? Perché il vostro gioco, e valeva anche per Giuseppe Conte, è che ci serve sempre un tedesco o un francese che comande l'Italia. Non funziona così. Noi dobbiamo stare legati agli Stati Uniti, fare la nostra parte dell'Europa, ma non stare al traino di Macron come avete fatto voi per dieci anni”.