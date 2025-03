Giorgio Locatelli chiude il ristorante di Londra: "Mi stava uccidendo"

04 marzo 2025 a

a

a

Dopo la finale di MasterChef, che ha incoronato Anna Yi Lang Zhang migliore cuoca amatoriale dìItalia, Giorgio Locatelli parla della sua nuova vita. Lo chef resta giudice della trasmissione, ma dal 31 dicembre scorso ha chiuso il suo ristornate "Locanda" a Londra dopo 23 anni. Un locale di successo, amato da vip come Madonna. "Finora non ho parlato dei motivi per rispettare l’accordo con la proprietà dell’immobile. Il fatto è che scadeva il contratto di locazione, abbiamo cercato di rinnovarlo, ma non siamo riusciti a trovare un accordo. La richiesta di affitto era troppo alta", spiega Locatelli al Corriere della sera raccontando l'ansia e la fatica della gestione di un ristorante stellato Michelin: "Sentivo il peso che abbiamo portato avanti per 23 anni mia moglie Plaxy e io. Me ne sono reso conto quando per l’ultima volta ho chiuso a chiave la porta della cucina e ho pensato: 'Grazie a Dio ti ho ucciso, non mi hai ucciso tu'".

È Anna la regina dei fornelli di MasterChef: il menù impeccabile conquista i giudici

Lo chef non "rinnega" la cucina, che dà felicità, ma è "gestire un ristorante con dietro problemi enormi che ti ammazza", come "lo stress altissimo che deriva da questo lavoro se lo vuoi fare bene. Che vuol dire pagare correttamente i dipendenti, fargli fare del training, impiegarli realmente per le canoniche otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana". E poi ancora i costi e la gestione economica. Il rischio burnout è dietro l'angolo: "Ci sono tanti chef morti in cucina. Chi magari per un infarto. Non volevo finire così", confida lo chef che attacca gli influencer ("Questi social creator che non capiscono nulla e vengono lì a giudicare promuovendo commenti umilianti e gratuiti"), e pensa a vietare telefoni nei suoi prossimi progetti "(Se mai aprirò un nuovo ristorante, il telefono sarà vietato. Io desidero che i miei ospiti vengano a godersi l’esperienza"). E annuncia che a maggio avvierà un progetto di ristorazione con prodotti italiani alla National Gallery di Londra.