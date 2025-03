4disera, Cerno rivela la grande bugia della von der Leyen: "Non ha titolo per armare l'Europa"

04 marzo 2025 a

Mentre in Italia e in Europa si rideva, Donald Trump passava dalle parole ai fatti. Su Panama e Ucraina sta accadendo proprio quello che aveva previsto il presidente degli Stati Uniti. Così si stanno ridisegnando i rapporti di forza a livello planetario.

"Siamo un'Europa a 27 che sembriamo a 57 - ha detto Tommaso Cerno durante il suo intervento a 4 di sera - Passiamo il tempo a litigare, a spiegare al presidente degli Stati Uniti che cosa bisogna fare, a commentare e poi non ci rendiamo conto che l'abbiamo preso in giro per settimane perché aveva detto che Panama doveva tornare americana e oggi BlackRock ha acquistato i porti di Panama dai cinesi che avevano un contratto fino al 2047. E li ha pagati un fracco di soldi. E i cinesi hanno capito che le parole di Trump su Panama non facevano ridere nessuno di quelli che sanno cosa sta succedendo in questo momento su questo pianeta. Ma facevano ridere noi che abbiamo Ursula von der Leyen che fa una conferenza stampa per annunciare 800 miliardi di investimenti in armi ma non ha titolo per farlo. Le normative attuali attribuiscono ai governi questa decisione e i soldi li dovranno mettere i governi e l'unica cosa che può fare von der Leyen è aiutare i governi giocando col patto di stabilità. Quindi è una grandissima bugia".