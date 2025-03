Zona Bianca, Giubilei e l'errore clamoroso di Zelensky: “Si è fatto un danno da solo”

03 marzo 2025 a

Francesco Giubilei, presidente Fondazione Tatarella e Nazione Futura, figura tra gli ospiti della puntata del 2 marzo di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il dibattito si focalizza sulle conseguenze dello scontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump: “Zelensky ha sbagliato i modi e le modalità dell’incontro, facendo un danno anzitutto a se stesso e alla causa che deve portare avanti. Perché se noi guardiamo tutti i 40 minuti di video ci accorgiamo che J.D. Vance fa un intervento normale in cui dice ‘Serve una soluzione di carattere diplomatico’. Dopodiché Zelensky, dentro lo Studio Ovale, si mette a fare le domande al vicepresidente degli Stati Uniti e attacca il vicepresidente degli Stati Uniti. E lo fa senza partire da un dato di realtà”.

“Il dato di realtà - l’analisi di Giubilei - è che anzitutto piaccia o meno l'interlocutore è Donald Trump. Io capisco che a Zelensky e ad altri non piace che ha vinto Donald Trump, è andato a fare campagna elettorale in Pennsylvania per i democratici, però oggi l'interlocutore è Donald Trump e il dato di realtà è il fatto che senza gli Stati Uniti la guerra in Ucraina finisce domattina. Perché al netto di tutta la bellissima retorica europeista, le bandierine dell'Europa, le manifestazioni di piazza e quant'altro, la sola Europa non è in grado di sostenere l'Ucraina. Faccio un esempio su tutti. Se gli Usa domattina spengono i satelliti di Starlink e di Elon Musk, l'esercito ucraino non ha a quel punto un sostegno fondamentale”.