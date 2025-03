Eleonora Giorgi, chi è la nuora Clizia Incorvaia che lei chiamava "nuvola rosa"

03 marzo 2025 a

Si è spenta, all'età di 71 anni e a causa di un tumore al pancreas, Eleonora Giorgi. L'attrice, ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore, ha lasciato i figli Andrea e Paolo, il nipotino Gabriele e la nuora Clizia Incorvaia, che definiva una "nuvola rosa". Proprio l'influencer, da qualche mese moglie di Paolo Ciavarro, ha affidato ai social un saluto speciale all'iconica suocera. "La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora", ha digitato sul suo profilo Instagram ufficiale rubando le profonde parole attribuite a Henry Scott Holland e pubblicando qualche scatto che la ritrae in compagnia dell'attrice scomparsa. Ma chi è Clizia Incorvaia?

Il debutto e la notorietà

Clizia Incorvaia ha debuttato nel 2004 con il videoclip "Guardami negli Occhi" di Paolo Meneguzzi e ha prestato il volto a noti brand per spot pubblicitari. La notorietà è arrivata però cinque anni dopo grazie al "Chiambretti Night", programma di varietà condotto da Piero Chiambretti. Nel 2013 ha esordito nel mondo del cinema con il film di Federico Moccia "Universitari". Poi è apparsa in "Sole a catinelle" con Checco Zalone e "Tutta colpa di Freud" con Claudia Gerini, Marco Giallini e Alessandro Gassmann.

Reality show

Per quel che riguarda il piccolo schermo, nel 2016 ha partecipato insieme all'ormai ed marito e cantante de Le vibrazioni Francesco Sarcina (con cui la showgirl ha avuto la prima figlia Nina) alla trasmissione "Pechino Express", arrivando a un passo dalla finale. Nel 2020, poi, la svolta: ha partecipato al "Grande Fratello Vip". Nella casa più ambita della tv ha avuto la possibilità di farsi conoscere e ha trovato l'amore. Proprio lì ha incontrato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro Paolo.

La passione per la moda e la carriera da influencer

Clizia Incorvaia non ha mai nascosto la sua passione per la moda e per lo stile. Dopo qualche tentativo da blogger, la showgirl è riuscita a coniugare i suoi interessi con il nuovo mondo dei social network: su Instagram, dove conta 814mila follower, condivide scatti di quotidianità e contenuti legati al mondo della moda e della tv. "Laureata in scienze della comunicazione. In un'altra vita sarei stata Karl Lagerfeld": è questa la descrizione che la 44enne fa di sè.

La nascita di Gabriele e le nozze con Ciavarro

Nel 2021 Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di aspettare un bambino. Il piccolo Gabriele è nato il 19 febbraio 2022. Il 12 luglio 2024 la showgirl si è unita in matrimonio con il compagno, anticipando la data delle nozze per assicurarsi che la madre dello sposo Eleonora Giorgi potesse partecipare all'evento. Nel 2023, l'attrice aveva infatti annunciato di aver iniziato la lotta contro il tumore al pancreas.