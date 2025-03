Meteo, marzo inizia con l'attenuazione delle piogge. Sottocorona: dove farà più caldo

02 marzo 2025 a

Che tempo bisogna aspettarsi in questo inizio di marzo? A cercare di dare una risposta è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che prima di tutto nel suo quotidiano collegamento dà una lettura di una carta meteo particolare che mostra come lo zero termico abbia sbalzi particolari in Europa: “In Norvegia, nella parte meridionale, nevica a 1600 metri. Per quelle zone è molto caldo. Ieri lì c’era una massa d'aria piuttosto calda. Più al nord in Norvegia nevica a 800 metri, che insomma per noi è molto basso, ma per quelle zone no. Per quella zona è piuttosto caldo”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno in Italia: “Oggi, domenica 2 marzo, ancora su nord-ovest, Corsica e Sardegna qualche pioggia appena più consistente in attenuazione. I fenomeni più consistenti sembra che ci sono, ma non sono particolarmente intensi, riguardano il versante adriatico, specie quello centro-meridionale. Domani, lunedì 3 marzo, abbiamo un'ulteriore attenuazione di queste precipitazioni che restano sul medio-basso versante adriatico, un poco sulle Isole, al sud, ma sono valori di intensità delle piogge bassissimi, quindi sono pioviggini. Nella giornata di martedì 4 marzo restano appena delle piccole tracce di pioviggini, ma tutto sommato neanche quelle, e sennò cielo sereno”.

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In recupero, si torna sopra i 10 gradi anche sulla Pianura Padana, 12, 14, anche 15 o 16 sui versanti tirrenici e sulle Isole, un po' meno sull’Adriatico. La tendenza nelle prossime 24 ore è di leggeri aumenti al nord, leggere diminuzioni al centro e al sud, perché poi il fatto che le minime scendono un pochino, trattengono anche i valori massimi, però siamo su valori totalmente accettabili”.