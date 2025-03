Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 2 marzo: tutti i segni

Branko 02 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 2 marzo 2025.

Ariete

Luna nel segno, ultima dell’inverno (la prossima sarà la vostra Luna nuova il 29 marzo), agisce come una porzione di fosforo sulla vostra mente, voi ricordate tutto, avete una capacità di apprendimento fuori dal comune, le soluzioni sono già pronte davanti alla vostra porta. Venere e Luna insieme, questo transito è il più bello per la vita sentimentale, propizia nuovi incontri molto coinvolgenti. Per il campo pratico domani arriva Mercurio, impostate nuovi progetti!

Toro

Con un simile Marte, siete come Rocky, vi piegate un attimo quando conviene, ma nessuno vi spezza. Siete al centro di una situazione astrale che non registra aspetti contrastanti, con Luna sempre positiva che offre una protezione eccezionale per la casa, la famiglia, le figlie. Forse non ci convince ancora il rapporto con certi parenti, fratelli e sorelle, ma si tratta probabilmente di cose economiche e in questo campo ve la cavate bene da soli. Amore: fate un programma di felicità.

Gemelli

Nell'antico Giappone marzo corrispondeva all'albero di pesco, il suo fiore è anche la violetta, fiore delle anime gentili e sensibili, simbolo di modestia. Credete di essere modesti voi? Forse in famiglia, e anche in amore, questa potrebbe essere una qualità ma dal Gemelli non la si può pretendere, il vostro motto probabilmente è il seguente: io, io, ancora io! Adesso sì, Mercurio in Ariete vi darà l'armatura necessaria per vincere le battaglie professionali e creare nuovi affari.

Cancro

Marzo, mese dedicato a Marte, nel calendario romano apriva l'anno e iniziava anche la stagione guerresca, che si concludeva a ottobre. In questo 2025, siete voi i privilegiati ad avere nel vostro segno Marte tutto per voi, sappiate sfruttare questa energia che può diventare veramente una fortuna per il vostro lavoro, battaglie per il successo, lotte con la concorrenza che non vi perde di vista. Anche in amore ci sono battaglie, ma sappiamo come finiscono certe cose.

Leone

Voi amate senz'altro marzo, mese di Marte e dell'Ariete, caratterizzato dal fuoco che distingue anche il vostro nobile segno. Questo matrimonio tra voi e l'Ariete non solo si può fare, ma è caldamente consigliato. Può essere un'intesa d'affari o professionale, intesa sportiva, unione sentimentale, un altro matrimonio… Quello che dobbiamo sottolineare è la presenza di tante possibilità felici che vi aspettano in marzo e in tutta la primavera.

Vergine

Fino all'equinozio primaverile, marzo è sotto il governo dei Pesci, transito che non vi rende sempre tranquilli ma è importante perché vi obbliga a rivedere criticamente le cose impostate, cambiamenti fatti, associazioni, affari. Tutte le cose pratiche avranno da domani la spinta molto positiva di Mercurio nell'amico segno dell'Ariete, dove sarà accolto da Venere già presente in quel fuoco. Questa sera canterete: domenica sera, mi butto sul letto…

Bilancia

Il cielo astrale è fatto di passaggi talvolta favorevoli e altre volte critici, dipende da come noi rispondiamo alle stelle. Oggi per esempio sarà meglio non rispondere alle critiche o alle osservazioni, ma più ancora alle richieste e pretese di certe persone, perché siete un po' vaghi. Anche con fratelli e sorelle bisogna giocare con diplomazia. Marzo è popolare in tutto il mondo, per gli Eschimesi è ancora oggi “il tempo delle trappole”. Come volevasi dimostrare.

Scorpione

Potete tranquillamente considerare marzo come vostro, perché è governato da Marte e Plutone, entrambi pianeti governatori dello Scorpione e dell'Ariete. Ma questo marzo 2025, presenta una geometria astrale che è tutta a vostro favore. Il settore del lavoro, del guadagno, dei viaggi, delle imprese che richiedono una ragionevole porzione di rischio, è illuminato a giorno. Nella notte invece risplendono Luna e Nettuno, una ninna nanna come una musica.

Sagittario

Nuovo mese, nuova vita. Marzo parte con Luna e Venere perfette nel fuoco dell'Ariete, segno fratello che è anche la stazione preferita per le partenze dei vostri viaggi d'amore e passione: quanta sensualità in marzo? Marte diventa per voi e per noi tutti il grande protagonista del mese e della prossima primavera che vedrà proprio il vostro segno tra i protagonisti. Ricordate però che questo è l'anno del Serpente, animale che cambia pelle in certi periodi, come gli uomini.

Capricorno

Marzo è il mese di Marte, che attualmente si trova in Cancro, opposizione al vostro segno, quindi la partenza deve essere fatta a piccoli passi. Oggi siete straniti dalla Luna e Venere in Ariete, qualche problema per le donne del segno che devono seguire le indicazioni mediche, domani si aggiunge Mercurio, pianeta che vorrà mettere in chiaro tutte le vostre carte, collaborazioni, associazioni. Marte esalta le persone di potere e spinge alla battaglia tutti.

Acquario

Congratulazioni, avete imparato le regole del gioco, dopo tante batoste ricevute nel passato, quindi giocate! L'attività professionale e affaristica è al primissimo posto nel vostro oroscopo da oggi 2 marzo fino a sabato 10 maggio. Tutto questo tempo, Mercurio, pianeta dei commerci e dei viaggi, sarà per voi nella migliore postazione in assoluto, perché sarà in Ariete. Certamente ci sarà qualche pianeta contro, ma sarà mio dovere avvertirvi in tempo. Auguri!

Pesci

Marzo è il vostro mese fino alla primavera, capriccioso e instabile come vuole la tradizione popolare: "Marzo pazzerello, guarda il Sole e prendi l'ombrello.". Insomma meglio non fidarsi troppo di questo mese, cosa che vale per tutti, non solo per voi, intanto l'atmosfera sarà quella di una fabbrica con alti camini che fumano… Avrete tanto da lavorare, fare, disfare, ma il guadagno sarà molto buono. I Nativi americani chiamano marzo “Luna del salmone d'argento”, bella affinità con il vostro segno.