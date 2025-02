Otto e mezzo, Montanari senza freni su Trump Gaza: "Maschilismo e colonianismo"

26 febbraio 2025 a

Benvenuti a "Trump Gaza". Il video realizzato con l'Intelligenza artificiale diffuso dal presidente Usa fa discutere il mondo. Si vedono bambini che si lasciano alle spalle cumuli di macerie e miliziani armati per approdare in un quella che sembra una Las Vegas sul mare: grattacieli, dollari che piovono dal cielo, insomma la "Gaza nella Riviera del Medio Oriente" immaginata da Trump. Il video è diventato subito virale sui social e ha scatenato, tra l'altro, la sinistra italiana con Elly Schlein che arriva a puntare il dito contro la premier italiana... "Mi auguro che dopo questa ennesima follia le ambiguità su Trump finiscano e che Giorgia Meloni provi un briciolo di vergogna del suo sodalizio politico con chi incita ancora violenza dopo tutto questo sangue", dichiara la segretaria del Pd.

Se ne parla nel corso della puntata di mercoledì 26 febbraio di Otto e mezzo, su La7, in cui Lilli Gruber chiede a Tomaso Montanari un commento sulla vicenda. Lo storico dell'arte, rettore dell'Università per stranieri di Siena e idolo della sinistra engagé, argomenta che nel video diffuso da Trump "si usa l'immagine per rendere pensabile, reale, ciò che è letteralmente osceno, cioè ciò che dovrebbe rimanere fuori dalla scena. Nel momento in cui lo si fa vedere, non con l'arte, ma con l'intelligenza artificiale, con questo repertorio kitsch, l 'oro, l'uso del corpo della donna, maschilismo, colonialismo, orientalismo, c'è di tutto. Ma nel momento in cui lo vedi, e lo vedi così patinato da Las Vegas, può diventare possibile".

Montanari, neanche a dirlo, tira in ballo il celeberrimo braccio teso di Musk. "È quello che è successo in altro modo col saluto romano nazifascista. Cioè provare a mettere in campo delle cose, quando le cose sono nel campo dei social, della visione, allora sono agibili, sono immaginabili, sono possibili - arringa nel talk di Gruber - Ora è difficile immaginare qualcosa di più mostruoso, di criminali internazionali e miliardari che prendono sole su una spiaggia. Sopra decine di migliaia di cadaveri di palestinesi. Qualche giorno fa Judith Butler, una grande filosofa, ha parlato del discorso di Trump in generale come un discorso che esprime una gioia sadica. Ciò che non si poteva nemmeno confessare ai più intimi amici, nemmeno alla psicanalista, ora si mostra. È veramente l'osceno che diventa possibile, altro che civiltà occidentale. È il suo contrario", argomenta ancora Montanari.