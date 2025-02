Chiara Ferragni riparte da Elle Romania: "Resta un fenomeno". Travolta dalle critiche

25 febbraio 2025 a

a

a

"Rimane un fenomeno dopo 15 sulla scena della moda", scrive l'edizione romena di Elle che dedica l'ultima copertina a Chiara Ferragni. L'imprenditrice e influencer l'ha postata su Instagram ma ha dovuto limitare i commenti per le tante critiche, al limite dell'insulto, piovutole addosso sulla scia dello scandalo dei pandori. Ferragni torna a una copertina di moda dopo anni, dunque, nel numero di marzo di Elle Romania fotografata da Nicholas Fols e intervistata da Domnica Margescu.

Fedez: "Voglio fare esclusivamente musica". Quel messaggio che rassicura i fan...

“Chiara è uno dei nomi che ha trasformato la moda nell’ultimo decennio… Il successo non appartiene solo alle grandi case di moda, ma anche a chi disegna e costruisce il proprio marchio, chi sa creare connessioni e avvicinare la moda alle persone - si legge sulla rivista - Farsi vedere non basta più. Ciò che conta è l’impatto reale, i contratti firmati, le collaborazioni che trasformano un brand di nicchia a un successo internazionale… La presenza di Chiara Ferragni qui rappresenta anche un’apertura a nuove possibilità per l’industria della moda romena”.

Selvaggia Lucarelli spiazza tutti: "Ferragni? Ora provo empatia"

Tuttavia gli utenti del sociale non le perdonano più nulla e sommergono il post di critiche e offese, tanto che Ferragni ha imposto un limite ai commenti. "Chissà perché tutto questo in Romania mentre a Milano vi e’ la Fashion Week", "Al di là della Romania…Alcuni look lasciano un po’ a desiderare…", "Beh dai si riparte da Elle Romania umiltà!", sono i commenti meno caustici che compaiono in calce al post.