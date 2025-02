Fedez: "Voglio fare esclusivamente musica". Quel messaggio che rassicura i fan...

16 febbraio 2025 a

"Fedez è tornato": questa è stata una delle frasi più gettonate che gli utenti hanno lanciato in rete in queste cinque, lunghe giornate del Festival di Sanremo. Con il patatrac mediatico che l'ha visto coinvolto (insieme a Chiara Ferragni, Angelica Montini e Achille Lauro) alle spalle, il rapper si è concentrato sulla musica e sulla gara, lasciando fuori tutto ciò che potesse distrarlo dal fare delle buone performance sul palco. La sua canzone "Battito" ha convinto parecchio così come la cover cantata insieme a Marco Masini di "Bella stro**a". Il gossip, dunque, non gli giova e, anzi, lo indebolisce artisticamente. Concetto, questo, sostenuto da molti fan e condiviso implicitamente anche dall'artista stesso.

Al termine del Festival, il rapper di Rozzano ha voluto ringraziare i suoi fan con un messaggio vocale inviato su ’Gruppettino segretino', la sua newsletter su Instagram dedicata ai supporter più fedeli. "Ciao ragazzi, devo elaborare un attimo, intanto volevo ringraziarvi. Sono veramente contento. Ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale e insomma sono felice. Sono veramente felice", ha detto il rapper milanese nel vocale inviato alle due di notte, poco dopo aver scoperto di aver conquistato la quarta posizione. Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto al futuro: "Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia di tornare a fare solo esclusivamente musica".