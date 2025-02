Eurofestival, l'Estonia sceglie "Espresso macchiato". Mafia e spaghetti, come ci prendono per i fondelli

17 febbraio 2025 a

L'italiano che beve espresso macchiato, sudato e con la sigaretta in bocca nel suo ristorantino in stile Corleone, e via di stereotipi su mafia e spaghetti. Mentre il Festival di Sanremo incorona il giovane e talentuoso Olly, l'Estonia lancia il suo cantante per l'Eurofestival prendendo per i fondelli l'Italia. Parliamo di Tommy Cash, 33enne cantante estone che ha appena vinto un'importante competizione canora all'Unibet Arena di Tallinn con un brano dal titolo "Espresso macchiato", successo che lo proietta sul palco del prossimo Eurovision Song Contest a Basilea a partire dal 13 maggio.

Il riferimento all'Italia non è solo nel titolo del brano, che è un ritratto di un italiano a colpi di stereotipi. Tommy Cash canta un inglese "macchiato" da parole ialine comemafioso, Corleone, ristorante, spaghetti, bella mia, amore... Insomma mancano solo pizza e mandolino. Ecco il testo della canzone e il video di Espresso macchiato.

Espresso macchiato

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato Corleo'

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I'm Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That's why I'm sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It's hard until you make it

No stresso no stresso

It's gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto