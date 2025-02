Meteo, arrivano le piogge: dove colpiscono. Sottocorona spiega tutto

19 febbraio 2025 a

Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, fa un punto della situazione del meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Anche oggi abbiamo a che fare con queste nuvole, grigio medio scuro, significa che sono piuttosto basse, non sono sviluppate in altezza, non danno fenomeni intensi”.

Il meteorologo va poi nello specifico fornendo le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, mercoledì 19 febbraio, vede qualche pioggia a differenza delle solite pioviggini, qualche pioggia che potrebbe essere moderata oltre questo non si va. E va a toccare bassa Toscana, Umbria, parte dell’Abruzzo, Lazio e in qualche modo la Sicilia orientale, anche qui qualche fenomeno moderato. Sennò siamo sulle pioviggini o al nord soltanto coperture, neanche pioviggini. Questa situazione in parte si mantiene perché nella giornata di domani, giovedì 20 febbraio, troviamo ancora sulle zone del centro, magari più ridotta, ma questa zona in cui ci può essere qualche precipitazione moderata, molto concentrata, molto ristretta. Nel frattempo al nord invece migliora, nel senso che non ci sono neanche più queste coperture soltanto di nuvole, questo vale in realtà in parte anche per il sud peninsulare, sicuramente la Sardegna, mentre la Sicilia ancora una volta fa coppia con il Lazio con qualche isolata precipitazione moderata. Poi nella giornata di venerdì 21 febbraio torna qualche nuvola al nord ma pochissime, al centro scompaiano quelle piogge moderate, resta il solito rischio di qualche pioviggine. E lo stesso vale per la Sicilia, in parte la Sardegna, il sud peninsulare con qualche schiarita. Insomma un tempo che si mantiene su questi su questi livelli”.

Infine Sottocorona si dedica alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Restano abbastanza contenute, si va sopra i 10° nelle isole maggiori in maniera abbastanza abbondante e poi alcune zone costiere del centro, 10-12 gradi, oltre non si va. Ancora una volta sulla parte orientale della penisola è sicuramente al nord i valori anche quelli massimi si mantengono molto molto contenuti. Nelle prossime 24 ore c'è qualche cambiamento? Beh qualche leggero aumento al nord c’è, in qualche caso anche sulle zone Alpine un po' più marcato, per quello che riguarda centro e sud potremmo dire che se c'è qualche variazione è molto piccola, quindi non cambiano moltissimo, tenderebbero a salire un poco però insomma non è detto che ci riescono in qualche modo”.