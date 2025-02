Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 19 febbraio: tutti i segni

Branko 19 febbraio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 19 febbraio 2025

Ariete

Intense sensazioni, emozioni, sogni. Un tuffo nel mondo interiore per capire l'importanza dei sentimenti che provate. Questo porta la profonda Luna in Scorpione, segno con cui avete un forte legame e che spesso condiziona le vostre scelte pratiche e amorose. Certe persone provocano in voi sensazioni insolitamente forti, potenti, stati d'animo a cui non siete abituati. Potete dubitare di tutto e di tutti, ma non di voi stessi. Credete nelle vostre qualità e nelle idee della persona amata.

Toro

Prima di chiedere e di pretendere, dovete sapere con esattezza quanto siete in grado di ricambiare, e non solo dal punto di vista professionale. Luna è contro, non agitatevi per cose da poco, dovete inseguire senza sosta l'obiettivo professionale ed economico. I pianeti che incidono sul vostro successo sono tutti positivi. Siete in grado di affrontare una nuova responsabilità in famiglia. Amanti della buona cucina, oggi dovete essere disciplinati a tavola. Nuovi giochi d’amore.

Gemelli

Sono facilitati contatti professionali grazie alla Luna nel campo del lavoro, non perdete tempo, parlate dei vostri progetti, fate richieste, inoltrate domande, sollecitate risposte. Occasioni da molto lontano. Passionalità stimolata. L'amore arrabbiato può essere anche molto sexy ma è meglio tenerlo buono. Intorno al labbro superiore, a sinistra, si vede qualcosa come una piccola lucertola che scatta via (Marte in Cancro), che fa pensare a un proposito in amore, una fuga…

Cancro

Una non facile ma esaltante gara professionale, non si sa chi la spunterà, ma perché non la dovreste vincere voi? È molto positiva questa Luna in Scorpione, anche per le questioni che riguardano le proprietà immobili. Protezione che si unisce al favore della fortissima presenza del Sole e tre pianeti in Pesci, siete praticamente infallibili nelle vostre imprese, sollecitiamo a fare il massimo. Passionalità in amore, viaggi stupendi e indimenticabili. Trasparenza coniugale.

Leone

Non siete di buon umore quando vi svegliate, Luna stressante durante il giorno, evitate situazioni domestiche che vi procurano ansia, saranno risolte prima se c'è la solidarietà. Quando si tratta di spendere il vostro amore e i vostri figli sono sempre solidali con voi. Nella professione le vostre idee sono in contrasto con quelle degli altri, non conviene insistere sotto questa Luna in posizione non fertile, ma solo per oggi. Giove annuncia grandi mutamenti in arrivo, viaggi importanti.

Vergine

Non fatevi coinvolgere in giochi di potere, iniziative che vi dicono facili e vincenti, sotto questo cielo nulla può essere facile e questo vale per tutti i segni, non solo per voi. Ma se puntate sul nuovo e sul lontano, bene, questa Luna in Scorpione è molto positiva per gli incontri di lavoro, progetti a lunga scadenza. Soddisfate il bisogno del bello, riscoprire l'arte, prendete l'amore così com’è. Mai come in questo passaggio stagionale, avete sentito il bisogno di parole consolanti.

Bilancia

È appena il secondo giorno sotto il segno dei Pesci e voi già vivete un'intensa attività, avete idee chiare e sapete dove volete arrivare e perché. Ma soprattutto sapete da chi arrivare, cioè, quella persona o quell'ente da cui potreste ricavare interesse. Oh, come sa essere opportunista la Bilancia quando si mette in affari! In amore dovete essere invece molto generosi, ascoltare più che parlare perché Venere e Marte non aspettano altro se non di scoprire le vostre pecche.

Scorpione

A parte qualche attimo di malinconia, inevitabile quando c'è Luna calante nel segno, ma è proprio lei che vi porterà al successo. In questo momento storico lo Scorpione ha una visione chiara del presente e del futuro, il senso della realtà vi impedisce di compiere passi sbagliati. Ma non delegate le speranze solo alla fortuna, che tante volte non c'è. Siamo nell'anno cinese del Serpente, animale che cambia pelle come fanno anche certi esseri umani.

Sagittario

Luna nel segno che vi precede agita il vostro mondo interiore, risveglia qualche risentimento. Non dovete cadere nella sua rete e magari covare sentimenti di vendetta, pensate piuttosto a quando questa stessa Luna sarà domani nel vostro segno e vi farà vedere anche i lati belli della situazione che vivete nel mondo familiare e nel lavoro. Ma qualche agitazione ci deve essere, avete cinque pianeti in posizione molto impegnativa. Dovete solo portare pazienza.

Capricorno

Solo un paio d'ore per riprendervi dalla vertigine che vi portate addosso da lunedì, poi sarete liberi di riprendere la corsa professionale e la ricerca di nuovi affari, nuovi appoggi, anche a costo di rompere con qualcuno. Voi capite che è cambiato qualcosa nell'ambiente, che siete guardati da occhi diversi. Scaltra Luna in Scorpione, vi aiuta a indagare e a scoprire il punto debole dei vostri nemici. Sanremo è passato e voi non avete ancora composto una canzone d’amore!

Acquario

Quando parliamo di situazione stimolante e fortunata, non vogliamo dire che non ci siano opposizioni. Oggi per esempio c'è un intoppo creato dalla Luna negativa, ma è superabile. Emicranie, giovano passeggiate nella natura. Quel bianco che vedete intorno a voi, non è neve. Si tratta di bianchi grappoli di stelle profumate per l'amore e per il lavoro. Impostate un progetto di grande respiro, viaggiate. Urano è negativo, potrebbe interrompere qualche rapporto affettivo già critico.

Pesci

Un posto al Sole. Eccezionali opportunità di ripresa nel settore professionale-affaristico, occasioni di indirizzare la vita privata sul binario giusto, in viaggio verso la felicità. In questo periodo di evoluzione - del quadro astrale e della vostra vita - dovete essere pronti a cogliere ogni segnale di miglioramento. Esempio: oggi è possibile una facilitazione di tipo legale grazie alla Luna in Scorpione, che vi protegge dall’ostilità di Giove. Informazioni dei figli che vivono lontano.