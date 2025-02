Giuseppe Cruciani replica al Brasiliano: "Vuole fare hype". Scontro dopo le allusioni pesanti

17 febbraio 2025 a

a

a

Violentissimo scontro a distanza tra Massimiliano Minnocci, conosciuto come "Il Brasiliano" sui social, e il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani. Il primo è stato ospite varie volte della trasmissione di Radio 24 e ora accusa il giornalista di averlo abbandonato. "Questa mattina mi hai fatto chiamare da un tuo collaboratore, ma quando mi servivi dove stavi?”, afferma in una storia Instagram il Brasiliano - coinvolto recentemente in una vicenda giudiziaria - che attacca: “Quando al tuo amico Brasiliano gli serviva un supporto di un amico, tu dov’eri? Quando mi serviva una lettera per dire che mi stavi vicino tu dov’eri Giuseppe?”. Minnocci poi fa via via allusioni sul suo rapporto con Cruciani: “Per caso Giuseppe ha paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme io e lui? Vogliamo dire alle persone quello che abbiamo fatto insieme? Hai usufruito della mia casa". E ancora: "“Mi hai solo utilizzato come un fantoccio, poi quando non c’era più bisogno mi hai dato un calcio nel sedere e mi hai buttato nell’immondizia. Specchiati e vorgognati”.

"Lo hanno fatto tutti, anche Pd e M5S". Almasri, Cruciani travolge la sinistra

Non si è fatta attendere la replica di Cruciani: “Io non faccio mai video per rispondere a gente che vuole alimentare il suo profilo e fare hype”, esordisce il giornalista che nega quanto riferito da Minnocci: “Io non ho mai abbandonato nessuno, tantomeno il Brasiliano perché non ho mai adottato qualcuno”. A scanso di equivoci afferma: "Non sono mai stato a casa di tale Minnocci e questo è ampiamente dimostrabile”. Affermazioni che provocano la controreplica dell'altro che minaccia rivelazioni sul giornalista.