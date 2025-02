Radio Radio, Tommaso Cerno sul ladro ucciso a Roma: "Valutare l'eccesso di offesa"

16 febbraio 2025 a

Ladro ucciso a Roma. se ne parla su Radio Radio dove Tommaso Cerno è stato intervistato da Stefano Molinari. Il tema è quello dell'eccesso di offesa vista la quantità e la frequenza di rapine che si verificano sul territorio della Capitale.

La sinistra e la riforma dell'ingiustizia

“Io penso che i genitori debbano dire la verità ai propri figli, quando si fanno le rapine ci sono i rischi del mestiere. Questo signore è morto perché stava compiendo dei reati e qualcuno ha cercato di difendersi. La cosa che la signora dovrebbe spiegare al figlio è che chi si è difeso è sotto processo e dovrà difendersi. Ormai si sta dalla parte dei criminali. Il padre doveva essere in carcere ma visto che in questo Paese in carcere ci vanno più che altro gli innocenti… C’è una rapina ogni dieci metri, nella valutazione degli eccessi, come quello di difesa, andrebbero poi considerati anche l’eccesso di rapine, immigrati clandestini, scippatori. Analizziamo l’eccesso di offesa sulle spalle del cittadino, e poi analizziamo quello di difesa”.