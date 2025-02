Almasri, Cerno inchioda la sinistra: "Manca solo l'Inquisizione". Propaganda ai danni dell'Italia

Sullo stesso argomento: Tra i fantasmi di Elly spunta pure Veltroni. E la bacchetta sulla sicurezza

La Corte penale internazionale che indaga l'Italia per il caso Almasri, la mozione di sfiducia promossa dell'opposizione nei confronti del ministro Carlo Nordio, "ormai ci manca solo la Santa Inquisizione". Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, commenta le ultime mosse dell'opposizione che gioca di sponda con L'Aia e pur di attaccare il governo di Giorgia Meloni strumentalizza temi cruciali per la sicurezza del Paese. In particolare la mozione di sfiducia a Nordio non porta in calce la firma di Azione. Carlo Calenda, che da giorni invita i "compagni di reparto" a chiudere il caso Almasri: "Non è possibile che l’unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all’altra. Ieri Santanchè e oggi Nordio. Tutte peraltro completamente inutili".

"Se perfino Carlo Calenda si è rivolto al centro-sinistra e gli ha detto: 'la finiamo di usare lo Stato Italiano, la sicurezza nazionale e le questioni diplomatich per fare gazzarra' significa che è evidente a tutti gli italiani in questo Paese", commenta Cerno nel Tg4 delle 19 di mercoledì 12 febbraio. Insomma, la sinistra usa "i temi salienti e centrali del futuro che noi avremo rispetto al Mediterraneo, dal disastro libico all'immigrazione, per farci propaganda elettorale attraverso i media e con un utilizzo del Parlamento che non ha nulla a che fare col suo compito di chiarimento legislativo, come ci ha dimostrato la gazzara che c'è stata al posto del dibattito la scorsa settimana". Parliamo del caso Almasri e dell'informativa di Nordio e Piantedosi, quando "i leader di opposizione che prima invocavano grandi verità poi si erano scritti il discorso il giorno prima...", fa notare il direttore.

Il fatto è che gli italiani hanno capito il giochino. "Sanno che non è questo il modo in cui si propone un'alternativa di governo, poi quando anche l'Inquisizione indagherà il governo avremo tutte le corti principali che si occupano di come mettere i bastoni tra le ruote" all'esecutivo di Giorgia Meloni, conclude Cerno.