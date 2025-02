Mimmo Lucano rischia la decadenza da sindaco di Riace: con la condanna scatta la Severino

15 febbraio 2025 a

Mimmo Lucano verso la decadenza come sindaco di Riace. Dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 mesi nei confronti di Lucano, primo cittadino della famosa località in provincia di Reggio Calabria, ora per Lucano dovrebbe essere vicina l’applicazione della Legge Severino. Il parlamentare europeo di Avs era finito al centro dell’inchiesta «Xenia» e in primo grado venne condannato dal tribunale di Locri alla pena di 13 anni. La condanna venne poi ridotta dalla Corte d’Appello a un anno e sei mesi per la sola accusa di falso. Il pg della Suprema Corte aveva sollecitato nel corso della sua requisitoria di giovedì mattina l’annullamento parziale della sentenza di secondo grado e la riutilizzazione delle intercettazioni telefoniche.

Mimmo Lucano, è definitiva la condanna per il paladino della sinistra pro-migranti

La serenità del sindaco di Riace, però in questi giorni è minata da una ipotesi non troppo «felice», per lui. Gli uffici comunali e gli ambienti legali, stanno valutando l’ipotesi della possibile decadenza di Lucano dalla carica di sindaco di Riace, proprio in virtù di quanto stabilito dalla cosiddetta Legge Severino. La condanna definitiva, con pena sospesa, secondo alcuni, potrebbe aprire le porte, già nelle prossime ore, alla decisione, da parte della Prefettura, di firmare il provvedimento di decadenza di Lucano dalla carica di primo cittadino di Riace, ma non come parlamentare europeo. A Lucano rimarrebbe, però, la decisione di impugnare l’eventuale decadenza davanti al giudice competente.

Lui, continua a lavorare, come niente fosse, ma con la mente, forse, meno tranquilla. Continua a portare avanti il suo modello Riace, in favore dei migranti. Al suo fianco tutto il centrosinistra. In primis i suoi compagni di partito che hanno parlato di «processo farsa». La condanna però resta. E l’incognita «decadenza» non fa dormire sonni tranquilli.