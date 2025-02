Sanremo 2025, "fuori dalla cinquina? Basta che la Roma...": il desiderio di Noemi

Carmen Guadalaxara 13 febbraio 2025 a

"Io fuori dai primi cinque e la Roma vince lo scudetto? Sarei serena, basta che vinca la Roma. Tra l’altro stasera c’è la partita contro il Porto. Cercheremo di seguire anche quella". Noemi, in gara al Festival di Sanremo con la canzone "Se t'innamori muori", è tifosissima della Roma. "È un piacere essere qua, sono contentissima della mia prima esibizione a Sanremo, ci tenevo che il brano arrivasse potente come è e cantare ogni volta una canzone che nessuno ha mai sentito è una bella responsabilità, ho avuto un’energia incredibile, mi ha fatto sentire molto energica", dichiara.

"In questi anni sono cambiata, sono più grande, il mio primo Festival è stato nel 2010 ed è cambiata molto anche la musica italiana – spiega l’interprete che si sente lontana dal concetto della gara – . So per esperienza che il palco di Sanremo è più grande del rettangolino del televisore ed è sicuramente un grande palco per far sentire il pezzo a quante più persone possibili, ma poi c’è un dopo che forse è ancora più importanti. Prima di partecipare avevo paura di sbagliare, mi chiedevo se sarebbe stata la canzone giusta, il Sanremo giusto, ma alla fine bisogna buttarsi, l’unico modo per vivere il Festival".