Sanremo 2025, Cristicchi conquista l'Ariston. Altra standing ovation

Simone Cristicchi conquista il teatro Ariston con la sua "Quando sari piccola", emozionante brano che parla del suo rapporto con la madre malata di Alzheimer. Come al debutto, anche nella seconda serata del Festival di Sanremo il pubblico ha risposto con una lunga e sentita standing ovation alla performance del cantautore romano, per molti il favorito alla vittoria finale anche se gli esiti, quando in scena il televoto, sono imprevedibili.

Una canzone toccante e profonda, che affronta un tema caro a tanti italiani. Il brano ha anche ricevuto il Premio Lunezia per Sanremo 2025, consegnato oggi, nella cornice della Sala ’Lucio Dalla' a Sanremo, a Simone Cristicchi per il valore emozionale del brano "Quando sarai piccola". Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 30 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ha motivato così l’indicazione della Commissione del Premio: "Simone Cristicchi, con ’Quando sarai piccola', ha saputo raccontare in modo delicato e profondo cosa significa vedere un genitore perdersi a causa dell’Alzheimer. Non è solo la malattia, è l’inversione dei ruoli: diventiamo genitori di chi ci ha cresciuti, insegniamo a chi ci ha insegnato tutto. E non c’è rimedio, solo amore". L'artista ha commentato: "Sono felicissimo e onorato di ricevere il Premio Lunezia per Sanremo 2025. Il mio lavoro è questo, cesellare le parole e cercare di dare una dignità letteraria ai testi delle mie canzoni e dei miei spettacoli teatrali".

Inseme a tanti spettatori, anche il cardinale Gianfranco Ravasi fa il tifo per Simone Cristicchi. Il porporato ha rilanciato sul suo canale X il brano del cantautore romano, in gara al Festival con ’Quando sarai piccola'. "Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare - è l’estratto della canzone che Ravasi riprende -. Ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole. C’è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare".