Chiara Ferragni allo scoperto: Fedez, Corona e Tronchetti Provera, la scelta drastica

“È stato un anno molto difficile, probabilmente il più difficile della mia vita. Ma adesso sono felice”, ha dichiarato Chiara Ferragni. “Penso che tutto accada per una ragione e sono convinta che mi sia dovuta liberare di alcune situazioni per fare spazio ad una nuova vita” ha continuato l’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni, nonostante l’ondata mediatica negativa che la sta coinvolgendo a causa delle dichiarazioni inedite di Fabrizio Corona, è recentemente stata in Spagna per partecipare ai prestigiosi “Goya Awards”, dove ha avuto l’opportunità di riaffermare la sua presenza mediatica dopo ‘un anno difficile’, come lei stessa ha dichiarato.

Proprio in questa occasione spagnola, l’influencer ha parlato pubblicamente della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, dopo aver mantenuto il silenzio per oltre un anno per proteggere la sua privacy personale e familiare.”Per oltre un anno non ho mai parlato perché volevo tenere tutto per me, ma adesso penso sia giunta l'ora di iniziare a parlare ogni tanto”.

Riferendosi alla situazione familiare vissuta con Fedez, ha detto: “Quello che ho passato io è una situazione familiare comune a moltissime persone”. Tuttavia, “Adesso ho iniziato una nuova relazione, sono molto felice. Lui è una persona che è venuta fuori nell'ultimo anno; è un bravissimo ragazzo. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui”, ha detto a proposito di Provera. Quando viene menzionata la possibilità di tornare insieme all'ex marito Fedez, Chiara ha risposto con fermezza: “Non torneremo mai insieme. Mai”. Parole decise che sottolineano chiaramente la sua scelta irrevocabile nel chiudere quel capitolo, concentrandosi sul presente e sul futuro.