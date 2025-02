Meteo, la sorpresa di Sottocorona: “La perturbazione scompare”. Cosa cambia

05 febbraio 2025 a

a

a

È un inizio di febbraio segnato da diversi cambiamenti del tempo. Cosa succederà ora? A svelarlo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus fa un quadro della situazione meteo: “Ieri sulle coste occidentali dell’Europa c'era una perturbazione molto estesa, ancora bianca significa molto intensa, oggi è scomparsa. Dove è finita? È rimasta una piccola linea, si è dissolta, perché è stata fermata dall'alta pressione che interessa tutta l'Europa centro-occidentale e le perturbazioni si reggono finché camminano. Se fermi una perturbazione si ferma anche tutto il meccanismo che poi provoca le nuvole, le piogge e i temporali. Quindi lì si è fermata. Guadando l’immagine da un satellite diverso, quella con dei filtri, compaiono molte zone che non sono nuvole, sono in prevalenza nebbie, cioè sono molto basse. La nebbia tocca il suolo, quindi i satelliti non la vedono come una nuvola diciamo, perché non è così fredda, se è alla stessa temperatura del suolo non la riconosce. In questo caso abbiamo sulla Pianura Padana e in qualche zona anche del centro e del sud questa questa situazione”.

"Bordata fredda da nord". Giuliacci fa tremare con lo stravolgimento del tempo

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, mercoledì 5 febbraio, non succede quasi nulla, sulla previsione le nuvole non ci sono, ma le nebbie sì. Ancora fra Calabria e Sicilia qualche precipitazione, non è neanche moderata ma localmente potrebbe esserlo. Nuvole in Sardegna, ma niente pioggia. Passo successivo, giornata di domani, giovedì 6 febbraio. Aumentano le nuvole, arrivano precipitazioni deboli sulle zone alpine, ovviamente nevose, più nuvole anche al centro, qualche debole pioggia sulle Isole maggiori, al sud peninsulare più nuvole che altro, però già comincia a essere una situazione diversa. Arriviamo alla giornata di venerdì 7 febbraio e qui qualcosa comincia a cambiare, perché al nord deboli precipitazioni in pianura, sulle zone di nord-ovest anche precipitazioni moderate, nevose sui rilievi, ma c'è anche la Liguria di Ponente. E poi una zona di precipitazioni anche forti fra le Isole maggiori, la Sicilia ne viene marginalmente toccata la Sardegna meno, però è una situazione già diversa. Quindi qualcosa in questi tre giorni sicuramente cambia”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 5 febbraio

Ultimo tema su cui si concentra Sottocorona sono le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sulla Pianura Padana si superano i 10 gradi, però appena si trovano i rilievi si resta al di sotto. Valori medi per quello che riguarda il versante tirrenico con le Isole maggiori. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche calo in Sardegna e poi sulle zone alpine sicuramente ci sono diminuzioni. Avranno nei prossimi giorni un andamento di piccole variazioni, poi la settimana prossima forse una passata un po' più di freddo. Non vedrei i grandi geli storici insomma, però un po' più di freddo potrebbe anche farlo”.