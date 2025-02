Meteo, Giuliacci preannuncia lo stravolgimento: quando arriva la bordata fredda da nord

04 febbraio 2025 a

L'arrivo di una bordata fredda da nord può cambiare lo scenario meteo sull’Italia. A spiegarlo è Mario Giuliacci, che fa un quadro di quando arriverà lo stravolgimento del tempo: “A cominciare da Venerdì 7 febbraio un nuovo fronte perturbato dovrebbe coinvolgere il Nord e scendere rapidamente verso le regioni meridionali. Da questa fase si aprirebbe un periodo particolarmente prolungato di precipitazioni che in un momento sarebbero fredde, con quota neve fin nel fondovalle, ma poi risalirebbero con temperature ben al di sopra delle medie. La neve toccherebbe i rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, ma poi tramuterebbe in pioggia. Gli ultimi aggiornamenti – spiega l’esperto meteo - suggeriscono la possibilità di un cambiamento radicale nella seconda metà del periodo, quando una variazione nella posizione del Vortice Polare potrebbe favorire la discesa di masse d’aria molto più fredde verso il continente europeo e, con alta probabilità, anche verso l’Italia”.

Secondo il colonnello, nella sua analisi sul sito meteogiuliacci.it , “episodi di freddo intenso e nevicate potrebbero verificarsi anche a quote basse. Parallelamente, l’attuale situazione delle temperature marine potrebbe rappresentare un fattore di rischio per fenomeni meteorologici estremi, come cicloni e temporali autorigeneranti. Mari più caldi, infatti, possono alimentare cicloni mediterranei, con la possibilità di piogge torrenziali, mareggiate e venti di tempesta su diverse aree del Paese. Se il Vortice Polare dovesse cedere, l’Europa si troverebbe esposta a possibili irruzioni di aria gelida dal Circolo Polare Artico. In questo contesto, le probabilità di nevicate diffuse aumenterebbero sensibilmente, coinvolgendo anche le pianure italiane. Al momento, le proiezioni indicano che le possibilità di un raffreddamento significativo non sono trascurabili”.