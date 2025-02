Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 5 febbraio: tutti i segni

Branko 05 febbraio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 5 febbraio 2025.

ARIETE

Il giorno promette molto bene. Calore umano nei rapporti personali, comunicativa nel lavoro e nelle discussioni di affari. Avrete la stima dei superiori, collaboratori, dipendenti. Tutto bene? Siete troppo sensibili, cosi vi rende Marte, il rischio è che questa sensibilità venga scambiata per debolezza. In amore è abbastanza facile sfruttarvi, ma è pur sempre un grande amore. Siate meno appariscenti e più profondi.

TORO

Una vita di successo, quando Urano e Saturno si pongono in un certo angolo del cielo, come nel vostro caso. Il primo propizia tutta una serie di incontri, che portano delle opportunità; il secondo dà un’incredibile resistenza alle pressioni dell’ambiente. La Luna più bella nasce alle ore 8:00, primo quarto in Toro, bene augurante per la famiglia e l’amore, fortunata per i giochi… Fortuna.

GEMELLI

L’intuito è molto attivo, le idee sembrano scaturire dal nulla. Accettate le novità anche se sembrano poco sicure. La vostra fortuna è avere Mercurio favorevole, potete osare qualcosa di più, liberi di andare in giro per il mondo ma prima dovete rafforzare le vostre radici. Concentratevi sulle questioni bancarie. Sincerità in amore! Mangiate come lupi.

CANCRO

Luna crescente in Toro traccia una scia luminosa che vi conduce verso persone importanti chi è più importante del vostro amore? Dovete essere sempre pronti per affrontare situazioni inedite, forse inaspettate, ma avete in Marte un grande alleato. Sorprese in viaggio, formidabile capacità ed intelligenza per inventare qualcosa di nuovo in affari. I rapporti con i parenti, fratelli e sorelle sono messi in grande risalto da Venere.

LEONE

Prudenza in viaggio, alla guida, Mercurio è distratto con il vostro segno. Oggi anche il primo quarto in Toro può disturbare la salute, richiama l’attenzione sulle persone vicine, ma visto che nasce nel campo del successo, favorisce nuove iniziative. Il desiderio d’amore è stimolato da Venere, non mancano momenti e occasioni eccitanti. Questi però non riescono ad evitare contrasti coniugali per le questioni materiali. Alte liquidazioni.

VERGINE

Primo quarto di Luna, quando nasce in un segno congeniale, è sempre una promessa d’amore e di fortuna. Emozioni belle e forti, diciamo anzi irresistibili, iniziano sin dalla mattina. In viaggio se siete ancora soli! Un momento d’oro per le questioni pratiche, riuscita economica, Mercurio prosegue l’azione magnifica nel campo del lavoro-affari.

BILANCIA

In attesa dell'amore? Qualcosa potrebbe succedere con la bella crescente Luna che inizia il transito in Toro, ma poi diventerà bellissima in Gemelli il 6,7,8. Sono giorni speciali per le giovani coppie ma anche loro non possono sfuggire agli attacchi del pianeta Marte, bisogna essere prudenti nello sport e attenti alla salute. Si dice che il carattere influenza metà del nostro destino, voi avete un carattere dotato di sensibilità ed equilibrio ragionato, fatelo vedere.

SCORPIONE

Proseguite, andate contro, siete troppo sicuri di voi stessi per non vincere (prima o poi), ma non trascurate la salute. Il matrimonio riceve la scossa del primo quarto in Toro, ma che ha il merito di intensificare il dialogo e la passione. Se siete liberi e disponibili, farete scintille. Nel lavoro lotte dure e difficili, ma di successo. Rinnovate l’ambiente, deve rispecchiare la vostra nuova essenza interiore.

SAGITTARIO

Luna è oggi valida per il lavoro e il guadagno, però anche la scena amorosa è piacevolmente movimentata. Tutti questi giorni sono segnati dalla Luna, prima in Toro e poi in Gemelli, mutevoli e instabili ma sempre pieni di amore e di passione. Siete in grado di mettere tutto a posto e in ordine, anche questioni legali-amministrative, e non dispiace questo disordine, indice di creatività.

CAPRICORNO

L’importante è essere in forma fisica, per vivere e gioire della splendida Luna primo quarto che nasce in Toro, straordinaria per l’amore e per i soldi. Nei legami di vecchia data è più difficile arrivare a una tranquillità completa, Venere e Marte si intromettono di continuo tra lui e lei, ma tante volte i figli riportano bel tempo in casa. Per le persone sole invece un nuovo incontro, tra oggi e domani, sconvolgente. Fortuna al poker.

ACQUARIO

Tutto arriva così all’improvviso, siete davvero in un anno nuovo della vostra esistenza, novità nel lavoro e nella vita familiare, comprensibile qualche momento di incertezza e di stanchezza fisica. Oggi, primo quarto in Toro, inghiotte altri denari, ma sono spese preventivate da tempo. È scritto nelle stelle di febbraio un amore immenso, una grande capacità di dare affetto alle persone, state ritrovando il vostro carattere filantropico.

PESCI

Giorno fortunato. Qualche complicazione legale è sempre possibile, ma oggi avete dalla vostra parte un avvocato formidabile, Luna primo quarto in Toro. Fase splendida per i nuovi amori, progetti di nozze, figli. Anche nel matrimonio non è possibile restare freddi, Marte è in un punto ardente del vostro oroscopo. Potreste sentirvi qualche volta insicuri o increduli davanti ai fatti che accadono, ma noi siamo certi che la via sia quella giusta.