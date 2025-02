Lam Magok, ecco il nuovo Soumahoro ospite fisso nelle televisioni

Gianni Di Capua 05 febbraio 2025 a

Ve lo ricordate Aboubakar Soumahoro? Il deputato eletto tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra italiana che si presentò il primo giorno di lavoro con gli stivali ai piedi salutando tutti con il pugno chiuso. Per un certo periodo fu il paladino di una certa sinistra, quella del modello Riace, dell’integrazione e dell’accoglienza. Ospite fisso da Diego Bianchi a «Propaganda» poi però emerse lo scandalo della cooperativa Karibu. Quella gestita dalla moglie Marie Terese Mukamitsindo e dalla suocera. Uno scandalo in piena regola con fondi pubblici, circa 500mila euro, spostati dal conto italiano della Karibu all’estero. In altri conti intestati alla stessa coop, alla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro e a Richard Mutangana. Cognato di Soumahoro. Lui provò a difendersi, prima con un video in cui piangeva a dirotto, poi rivendicando il diritto all’eleganza della moglie e infine dicendo che era finita al centro delle polemiche «perché faccio paura». Tentativi che non lo salvarono dall’espulsione dal gruppo Avs. Da allora è nel gruppo misto alla Camera e ogni tanto rispunta.

Solo che oggi al suo posto è arrivato un nuovo paladino dei migranti: Lam Magok Biel Ruei, il sudanese di 32 anni che qualche giorno fa tenne una conferenza stampa a Montecitorio sugli orrori delle carceri libiche in cui spadroneggiava Almasri. Non solo. È lo stesso che ha denunciato Giorgia Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi proprio per il rimpatrio del generale libico.

Ora, parliamoci chiaro, il personaggio ha senz’altro un’altra caratura rispetto a Soumahoro; anche solo per essersi fatto la traversata con tanto di prigione a Tripoli. Speriamo solo che in questa corsa a idolatrarlo non inciampi come ha fatto il suo predecessore che dopo essere stato portato in trionfo è stato bellamente mollato proprio dagli stessi che lo portarono in Parlamento. Insomma speriamo che sotto gli stivali non abbia nessun tipo di fango, perché errare è umano ma perseverare rischia di diventare diabolico.