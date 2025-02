L'Aria che tira, Borrelli contro Sansone. Parenzo si infuria: "La mando a quel Paese"

03 febbraio 2025 a

Lo scontro sull'invasione di migliaia di turisti a Roccaraso deflagra anche durante la diretta a L'aria che tira nella puntata del 3 febbraio. Al dibattito partecipano il deputato di Avs, Emilio Borrelli, e il tiktoker napoletano Antony Sansone. Borrelli va subito all'attacco: "Hanno anche diffamato mio padre che è morto da dieci anni. Sono farabutti dei social".

Gli animi si surriscaldano oltre il lecito. Ed è a quel punto che interviene David Parenzo rivolgendosi a Sansone: "Le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per mandare suoi messaggi e fare suoi regolamenti di conti su questioni che non hanno nulla a che vedere. Faccia il TikTok, organizzi i suoi viaggetti ma non si permetta di utilizzare questa trasmissione per mandare i suoi messaggi perché questa roba qua mi fa semplicemente incazzare. Lei prima di venire qui mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io ho detto che non pago nessuno in questa trasmissione. Se lei viene qui a farsi i cazzi suoi per mandare i messaggi a Borrelli io la mando a quel Paese. Non abbiamo bisogno del fenomeno di TikTok che ci viene a spiegare. Altra cose è se viene qui e ci manda messaggi su una vicenda su cui peraltro non sappiamo nulla". La chiosa è di Antony Sansone: "Me ne vado io, andate voi a quel Paese".