L'aria che tira, la profezia di Minzolini: "Quanto durerà il governo Meloni"

Nelle ultime ore si registrano tensioni nella maggioranza: Unicredit, Rai e successione a Fitto. Ma, secondo Minzolini, la maggioranza di governo terrà fino alla fine del suo mandato naturale: il 2027. Se ne parla nel corso della puntata de L'aria che tira del 28 novembre.

"C'è un problema di ruolo di uno dei partiti all'interno di questa maggioranza - ha detto Augusto Minzolini - Forza Italia vuole avere un ruolo diverso: essere il terzo o il secondo partito, infatti, vuol dire una cosa diversa. C'è una differenza per quanto riguarda la vicenda Unicredit-Bpm, la successione a Fitto, Sbaglia la Schlein perché questa è una maggioranza che andrà avanti fino al 2027. Per arrivare a una crisi di governo che possa portare a elezioni anticipate qualcuno dovrebbe guadagnarci. Ma Salvini sta scendendo nei sondaggi, Forza Italia sta salendo ma non sta salendo abbastanza e anche alla Meloni a cosa le servirebbe fare una crisi adesso? Tutti hanno da rimettere nella maggioranza. A prima il sistema italiano era tripolare quindi la maggioranza aveva due opposizioni, adesso invece probabilmente ci sarà uno schema bipolare e in ogni caso ci rimetterà qualcosa. La prospettiva è quella di arrivare al 2027 e lì poi si vedrà quello che succede.