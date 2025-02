4 di sera, sui migranti il solito show della giornalista di Repubblica: "Italia razzista e disumana"

01 febbraio 2025 a

A bordo di un’imbarcazione della Guardia Costiera, sono arrivati a Bari i 43 migranti che non sono stati trattenuti in Albania per decisione della Corte di Appello di Roma. Presenti sul posto le forze dell’ordine, la capitaneria di porto e i volontari. Per i migranti, appena sbarcati, la Prefettura ha disposto l’accoglienza nel Cara di Bari Palese, il più grande centro in Puglia che ospita stranieri. Le immagini vengono mandate in diretta da 4 di Sera Weekend, il programma di Rete4 condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti, e commentate da Annarita Briganti, giornalista di Repubblica: “Il governo sta giocando con queste persone, giocando tra virgolette, purtroppo. Il governo che ricordiamo dovrebbe rappresentare tutta l’Italia. L’Italia, vi chiedo, è un Paese razzista o non è un Paese razzista? Da queste immagini a me sembra un Paese razzista. Vedere degli esseri umani trattati così… Trattati come dei pacchi, avanti e indietro, senza avere gli strumenti linguistici per capire neanche cosa stesse accadendo. Alcuni di loro non capivano neanche se parlavano con i giudici o gli avvocati. Per me l’Italia è un Paese razzista, lo ripeto, per me l’Italia da queste immagini e da quello che sta accadendo sul presunto modello Albania, che per me non è un modello, è un Paese razzista e disumano”.