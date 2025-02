Meteo, la bassa pressione stravolge tutto. Sottocorona: quanto dura e dove colpisce

02 febbraio 2025 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si collega come di consueto prima dell’edizione di Omnibus per fare un punto delle previsioni meteo. Per farlo fornisce prima un’infarinatura generale utilizzando la carta meteorologica inglese: “Conferma quella specie di regola grafica che dice che nelle zone in cui ci sono molte linee, sia quelle sottili che sono le isobare, sia quelle più spesse e nere che sono le perturbazioni, e al sud dell'Italia abbiamo molte di queste linee. C’è una L che ci indica la bassa pressione, anche se il valore di 1014 in realtà in sé non è proprio bassissimo. Vediamo che tempo consegue da questa presenza di questa bassa pressione”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 2 febbraio, non si sfugge, perché sul Tirreno c'è il centro di questa bassa pressione, tutto il sud peninsulare e la Sicilia con fenomeni localmente intensi, altri interessano le coste dell’Algeria, restano, e c'erano anche ieri questi fenomeni intensi, non dovrebbero toccare comunque la Sardegna in maniera marcata. Poi salendo al centro fenomeni sempre più deboli, al nord qualche debolissima precipitazione e molte schiarite. Domani, lunedì 3 febbraio, questo maltempo si attenua molto, più sul versante tirrenico con piogge ormai deboli, mentre sul versante adriatico ancora qualche fenomeno intenso c’è, sul resto del centro e al nord non c'è assolutamente nulla, però la strada è quella del miglioramento. Perché nella giornata di martedì 4 febbraio rimane soltanto qualche pioggia ormai debole a toccare soprattutto la Sicilia e in parte la Calabria, per il resto addirittura ampie schiarite. Quindi aumento della pressione ovviamente che provoca questo”.

Sottocorona infine conclude il proprio focus con uno sguardo alla situazione delle temperature massime previste per oggi: “Sul Tirreno c'è un colore giallo un po' più carico, però tutto sommato anche sulla pianura padana, fino anche in Piemonte, siamo comunque con valori sopra i 10°, data la stagione e data la zona non è che sia poco. La tendenza delle temperature massime per domani è di una leggera diminuzione al nord dove oggi sono un pochino più alte, sulle altre zone possiamo dire tranquillamente che non ci sono grandi variazioni, perché capite che da un giorno all'altro un grado in più un grado in meno… Un grado sicuramente non si sente come differenza”.